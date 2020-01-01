В Помпеях обнаружили 2000-летнюю колесницу

Это был «Ламборджини» своего времени.

Церемониальная колесница, запряженная лошадьми, имела четыре колеса и была сделана из железа, бронзы и дерева Археологический парк Помпеи

Изысканная четырехколесная колесница из железа, бронзы и дерева была обнаружена во время раскопок богатой римской виллы к северу от стен древнего города.

Археологи обнаружили почти нетронутую сложную колесницу, на которой до сих пор сохранились отпечатки органических материалов, таких как веревки и цветочные украшения, в портике виллы в пригороде Чивита-Джулиана, напротив конюшни, где в 2018 году были найдены останки трех лошадей.

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По словам официальных лиц Археологического парка Помпеи, находящегося в ведении министерства культурного наследия Италии, рушащиеся стены и крыша виллы помогли сохранить колесницу от воров древностей, которые вырыли туннели на том месте.

Считается, что богато украшенная колесница, возможно, была пилентумом, на который ссылаются некоторые источники, который не предназначался для повседневного использования или для сельскохозяйственного транспорта, но использовался в общественных праздниках, парадах и шествиях. В заявлении говорится, что это первый случай, когда церемониальная колесница такого типа была обнаружена в Италии.

Последние раскопки в Чивита Джулиана начались после того, как мародеры вырыли туннели в закрытом районе в поисках древностей, которые они могли продать. Полицейское расследование, начатое в 2014 году, в конечном итоге привело к аресту более 140 подозреваемых и обнаружению около 2000 древних артефактов.

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В заявлении говорится, что археологические раскопки с 2017 года показали, что мародеры вырыли в пепле обширную сеть туннелей, похитив или повредив многие культурно важные артефакты.

И грабители, и археологи, проводившие раскопки, сначала не заметили колесницу.

В конце концов они нашли его под обвалившимся деревянным потолком двухуровневого портика, выходившего на открытый двор; верхняя часть колесницы была обнаружена только тогда, когда археологи сохранили и удалили обугленные деревянные балки с потолка, лежавшего над ней.

Ученые также использовали фотограмметрию и лазерное сканирование для записи элементов колесницы и комнат, которые ее окружают; они перевезли останки колесницы в лабораторию парка, где реставраторы работают над удалением большего количества вулканического материала с ее металлических частей.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории Испании найдена пещера древних каннибалов.