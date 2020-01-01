Секреты запечатанных писем XVII века раскрыты при помощи сканера

Древний конверт был виртуально распечатан и прочитан.

DB-1627 был виртуально развернут и прочитан впервые с момента его написания phys.org

Впервые в мире международная группа исследователей прочитала неоткрытое письмо из Европы эпохи Возрождения, не сломав его печати и не повредив каким-либо образом.

В исследовании, опубликованном в Nature Communications , описывается, как рентгеновский сканер, используемый в стоматологических исследованиях, позволил междисциплинарной команде прочитать содержимое надежно сложенного письма, которое оставалось закрытым в течение 300 лет, при этом сохраняя его ценные вещественные доказательства.

Высокочувствительный рентгеновский микротомографический сканер, разработанный в стоматологических исследовательских лабораториях Лондонского университета королевы Марии, использовался для сканирования партии неоткрытых писем из почтового ящика XVII века, заполненного недоставленной почтой.

Отправители этих писем закрывали их, используя “почтовый замок“ - исторический процесс сложного складывания и закрепления плоского листа бумаги, чтобы он стал его собственным конвертом. Такое запечатывание было распространенной практикой для безопасной связи до того, как стали использоваться современные конверты.

Сундук с письмами семнадцатого века, завещанный голландскому почтовому музею в Гааге phys.org

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До сих пор эти пакеты с письмами можно было изучить и прочитать, только разрезав их, что часто приводило к повреждению исторических документов. Теперь команда смогла изучить содержимое писем, не повредив их.

Профессор Грэм Дэвис из Лондонского университета королевы Марии сказал: “Мы разработали наш рентгеновский сканер так, чтобы он обладал беспрецедентной чувствительностью при картировании минерального состава зубов, что неоценимо в стоматологических исследованиях. Но эта высокая чувствительность также позволила решить некоторые проблемы. типы чернил на бумаге и пергаменте. Невероятно думать, что сканер, предназначенный для исследования зубов, зашел так далеко“.

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Этот процесс раскрыл содержание письма, датированного 31 июля 1697 года. В нем содержится просьба Жака Сеннака к его двоюродному брату Пьеру Ле Перу, французскому купцу в Гааге, о заверенном экземпляре извещения о смерти некоего Даниэля Ле Пера. Письмо дает захватывающее представление о жизни и заботах простых людей в бурный период европейской истории, когда сети переписки объединяли семьи, общины и торговлю на огромных расстояниях.

После сканирования пакетов с письмами с помощью рентгеновской микротомографии международная группа специалистов применила вычислительные алгоритмы к сканированным изображениям, чтобы идентифицировать и разделить различные слои сложенного письма и “виртуально развернуть“ его.

Авторы предполагают, что метод виртуального развертывания и категоризация методов складывания могут помочь исследователям понять эту историческую версию физической криптографии, в то же время сохраняя свое культурное наследие.

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