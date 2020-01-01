Найден старейший известный рецепт мумификации

Хотя мы можем многое узнать о мумификации из древних примеров, остаются вопросы о том, как именно египтяне готовили своих мертвых к загробной жизни.

В ходе захватывающего открытия исследователи обнаружили оригинальное руководство, спрятанное внутри древнего текста, в котором объясняются важнейшие этапы бальзамирования и создания мумии.

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Руководство по мумификации было найдено на куске папируса возрастом 3500 лет, который называется рукопись Папируса Лувра-Карлсберга, потому что половина его, в основном содержащая медицинскую информацию, находится в Лувре в Париже, а другая половина - часть из коллекции папируса Карлсберга Копенгагенского университета в Дании.

До того, как этот новый текст стал известен, у экспертов было только два оригинальных текста по мумификации. Этот процесс считался священным искусством в Древнем Египте, и только несколько специалистов были обучены способам бальзамирования, и знания обычно передавались устно от человека к человеку.

Процесс закрытия лица выявлен в новом исследовании Ida Christensen

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“Текст читается как вспомогательное средство для запоминания, поэтому предполагаемые читатели должны были быть специалистами, которым нужно было напомнить эти детали, такие как рецепты мазей и использование различных типов повязок“, - говорит египтолог Софи Шиодт из Копенгагенского университета.

Шиодт опубликовала подробные сведения о тексте в своей докторской диссертации, а полный Луврский папирус будет опубликован в следующем году.

Раздел папируса University of Copenhagen

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Среди деталей, которые Шедт выделил из документа, - список инструкций по бальзамированию лица умершего, которое выполнялось с помощью куска красного полотна, покрытого специальным раствором на растительной основе.

В состав раствора входили ароматические вещества, а также связующие вещества для скрепления смеси, а пропитанная ткань была предназначена для защиты лица от насекомых и бактерий, а также для приятного запаха. Этот процесс не был задокументирован ранее, но совпадает с некоторыми мумифицированными останками, которые были найдены.

В этой рукописи также излагается полный 70-дневный график бальзамирования, разделенный на две половины: 35-дневный период сушки и 35-дневный период упаковки, которые сами по себе были разделены на четырехдневные интервалы. Обычное лечение тела включало нанесение смеси под названием натрон после удаления органов и мозга. Хотя использование натрона не упоминается в этом конкретном тексте, объясняет Шедт.

“В эти дни отмечалось ритуальное шествие мумии, посвященное процессу восстановления телесной целостности умершего, составившее 17 шествий в течение периода бальзамирования“, - говорит Шедт.

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“Между четырехдневными интервалами тело было покрыто тканью и покрыто соломой, наполненной ароматическими веществами, чтобы отпугнуть насекомых и падальщиков“.

Это первый раз, когда половина рукописи из коллекции Carlsberg была проанализирована и переведена, и она дополняет информацию, уже интерпретированную из половины Лувра, включая информацию о фитотерапии и отеках кожи.

Папирус длиной около шести метров (почти 20 футов) теперь является еще более важным источником информации о болезнях и здоровье в Древнем Египте, в том числе о том, какие недуги считались делом рук каких-то богов и как с ними можно было бороться.

Рукопись Папируса Лувра-Карлсберга старше, чем два руководства по мумификации, которые были обнаружены ранее, и поэтому становится старейшим документом о практике, которая у нас есть сейчас. Он также включает детали, отсутствующие в двух других документах.

“Многие описания техник бальзамирования, которые мы находим в этом папирусе, были исключены из двух более поздних руководств, и эти описания чрезвычайно подробны“, - говорит Шедт.

Напомним, ранее сообщалось, что впервые найдены мифические головные уборы древних египтян.