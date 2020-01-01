Айсберг размером с три Харькова откололся от ледника в Антарктиде

После долгих лет ожидания айсберг откололся от шельфового ледника Бранта в Антарктиде, всего в нескольких милях от ледовой станции Британской антарктической службы (BAS) Halley.

Ледяной покров размером 1270 квадратных километров и толщиной 150 метров не рассматривается как представляющий прямую угрозу для станции.

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Хотя обрушение гигантского айсберга было драматичным, это не было неожиданностью. В течение многих лет на шельфовом леднике Бранта появлялись трещины, но движение льда является сложным и часто непредсказуемым, поэтому BAS внимательно следит за развитием событий и проявляет осторожность.

За последнее десятилетие в шельфовом леднике образовались две новые трещины, Chasm 1 и Halloween Crack. Новое событие отела вызвало озабоченность в ноябре 2020 года, когда появилась третья пропасть под названием Северный рифт, которая двигала жабой еще одну трещину возле языка ледника Стэнкомб-Уиллс в 35 км от них.

В январе Северный рифт раскалывал лед со скоростью более 3000 футов в день и расширялся на сотни футов за считанные часы. 26 февраля 2021 года новый айсберг вырвался из шельфового ледника.

Поскольку эти трещины находятся так близко к исследовательской станции Галлея, были приняты меры предосторожности. Яркие модульные здания, составляющие станцию, стоят на телескопических стойках, заканчивающихся лыжами. В 2016 году это были вместе и отбуксированы трактором на глубину 32 км.

Карта ледника BAS

Кроме того, было принято решение покинуть станцию ​​над антарктическими зимами, когда спасательные операции будут затруднены и зачастую невозможны из-за темноты и ледяных штормов. Остальной экипаж, находившийся в Галлее, был эвакуирован самолетом BAS Twin Otter несколько недель назад.

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“Наши команды в BAS уже много лет готовятся к откалыванию айсберга с шельфового ледника Бранта“, - говорит профессор Джейн Фрэнсис, директор Британской антарктической службы. “Мы ежедневно контролируем шельфовый ледник с помощью автоматизированной сети высокоточных GPS-инструментов, которые окружают станцию, они измеряют, как шельфовый ледник деформируется и движется. Мы также используем спутниковые изображения, полученные от ЕКА, НАСА и немецкого спутника TerraSAR-X. Все данные отправляются обратно в Кембридж для анализа, поэтому мы знаем, что происходит даже антарктической зимой, когда на станции нет персонала, темно как смоль и температура опускается ниже минус 50 ° C“.

“В ближайшие недели или месяцы айсберг может отойти; или он может сесть на мель и остаться рядом с шельфовым ледником Бранта. Станция Галлей расположена вдали от всех действующих пропастей, на той части шельфового ледника, которая остается связанной с континентом. Наша сеть GPS-инструментов даст нам раннее предупреждение, если откол этого айсберга вызовет изменения во льду вокруг нашей станции“.

На видео ниже показан Северный разлом до того, как он вырвался на свободу.

Напомним, ранее сообщалось, что самый большой ледник Антарктиды начал таять быстрее.