Тысячи скелетов раскрыли эволюционную войну человека и болезней

Смертельные вирусы со временем становились менее опасными.

Пока мир борется с глобальной пандемией, исследование десятков тысяч древних скелетов показало, как человеческое тело развивается, чтобы бороться с болезнями, и как болезни также развиваются, чтобы со временем стать менее смертоносными. Его выводы могут научить экспертов, как мы адаптируемся, чтобы справляться с болезнями в будущем.

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Ученые, стоящие за новым исследованием, говорят, что оно показывает, как микробы мутируют, чтобы размножаться и обеспечивать выживание как можно большего числа человеческих хозяев, но это также со временем снижает тяжесть заболевания. В конце концов, вредные микроорганизмы или патогены в конечном итоге достигают своего рода перемирия с человеческим телом.

Проказа, туберкулез и трепонематозы (группа болезней, включая сифилис) были заболеваниями, проанализированными в исследовании. Все они могут оставлять следы на костях и зубах, указывающие на инфекцию, а благодаря человеческим останкам и имеющимся медицинским записям их можно проследить до 200 поколений.

“Распространенность каждого из этих трех заболеваний снижается в результате совместной адаптации, которая является взаимовыгодной для болезни и человека-хозяина“, - говорит антрополог Мацей Хеннеберг из Университета Флиндерса в Австралии.

“За последние 5000 лет, до появления современной медицины, скелетные признаки туберкулеза стали менее распространенными, скелетные проявления лепры в Европе уменьшились после конца средневековья, в то время как скелетные признаки трепонематозов в Северной Америке уменьшились, особенно в последние годы перед контактом с вторгшимися европейцами“.

Исследователи изучили три предыдущих исследования трех заболеваний, в которых было охвачено в общей сложности 69 379 скелетов. В ходе проведенных исследований возраст этих скелетов варьировался от 7250 г. до н.э. до наших дней.

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Не все эти скелеты были от людей, больных туберкулезом, трепонематозом или проказой, и не все скелеты людей, которые действительно болели этими заболеваниями, имели физические признаки на костях. Хотя это означает, что новое исследование не является строгим эпидемиологическим метаанализом , это означает, что размер выборки был достаточно большим, чтобы команда могла сделать некоторые полезные предположения.

Ни одна из этих трех болезней не убивает человека-хозяина сразу, что помогает патогенам продолжать жить и распространяться. Но статистически значимое снижение распространенности туберкулеза, трепонематозов или лепры с течением времени предполагает, что либо люди стали более иммунными или толерантными, либо болезнь стала менее опасной.

“С эволюционной точки зрения, для патогена имеет смысл причинять меньший вред хозяину, от которого зависит его выживание, поэтому высокие уровни передачи кажутся временным эволюционным признаком, который со временем уменьшается, когда мы смотрим на проказу, туберкулез и сифилис“, - говорит антрополог Теган Лукас из Университета Флиндерса.

Хотя есть некоторые предостережения, которые следует упомянуть, например, разные способы представления результатов в трех исследованиях, а также необходимость учитывать другие факторы, которые могут повлиять на распространение болезни, помимо тех, которые описаны здесь, - это интересный обзор развития заболеваний с течением времени.

COVID-19 коронавирус был только у нас короткое время, но мы уже видели вирусы мутируют и изменения для того , чтобы обеспечить его выживание и достичь более человеческих хозяев. Даже если вакцинация позволит контролировать распространение вируса, экспертам придется внимательно следить за его развитием в будущем.

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Новое исследование является частью развивающейся области палеопатологии, изучения древних болезней человека с помощью таких доказательств, как скелеты, мумифицированные останки, древние документы и литература, а также искусство.

“Палеопатология становится все более популярной дисциплиной, которая позволяет изучать болезни, которые проявляются на твердых тканях, у прошлых популяций, потому что болезни сохраняются до тех пор, пока существуют скелетные останки“, - говорит Лукас.

“Благодаря сохранению патологических признаков на скелетах, можно проследить процесс совместной эволюции трех основных инфекционных заболеваний еще с тех пор, как были обнаружены образцы“.

Напомним, ранее сообщалось, что таинственный смертельный вирус начал распространяться по странам.