Интересный факт дня: На самоубийства влияет восприятие времени

То, как мы воспринимаем течение времени, может повлиять на наше психическое здоровье.

Исследователи говорят, что если мы хотим иметь шанс повернуть вспять рост числа самоубийств, нам нужно больше понимать, как прогрессирует самоубийство - процессы, которые ведут от суицидальных мыслей к действию, которое уносит жизнь человека.

Важная часть этого прогресса - время. Как долго суицидальные мысли сохраняются в сознании человека? Как скоро эти мысли побудят человека совершить самоубийство? И как индивидуальное восприятие времени влияет на вещи?

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В новом исследовании ученые исследовали эти вопросы, опросив группу из более чем 280 участников.

В когорту вошли люди, которые недавно пытались покончить жизнь самоубийством, люди с депрессией, в настоящее время испытывающие суицидальные мысли, не склонные к суициду пациенты с депрессией и здоровые люди из контрольной группы без истории психических заболеваний или злоупотребления наркотиками.

Участники провели различные тесты, предназначенные для измерения таких вещей, как уровень их депрессии и тревожности, а также протоколы, которые измеряли уровни импульсивности, и задачу оценки времени, которая проверяет, насколько быстро или медленно человек воспринимает время как идущее.

В результате исследователи обнаружили, что среди людей, которые пытались покончить жизнь самоубийством, количество времени, в течение которого они размышляли о самоубийстве, определялось двумя различными моделями: те, кто думал о самоубийстве менее 5 минут, и те, кто думал об этом дольше, чем три часа.

Точно так же интервал суицидальных действий - разница во времени между решением о совершении самоубийства и последующей попыткой - показал значительный разброс данных, при этом большинство пациентов указали либо менее 5 минут, либо более трех часов.

В дополнение к этому, исследователи обнаружили, что восприятие замедления времени было связано с серьезностью суицидальных мыслей, при этом люди, размышляющие о суицидальных мыслях до трех часов, демонстрируют увеличенное замедление времени в результатах оценки времени.

"Главный вывод заключается в том, что значительное число людей, пытающихся покончить жизнь самоубийством, совершают это импульсивно", - сказал PsyPost первый автор и психиатр Рикардо Каседа из Университета Стоуни Брук .

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"Второй момент заключается в том, что во время суицидального кризиса люди, как правило, очень медленно переживают время, что, вероятно, способствует ухудшению переживания сильного психологического стресса".

Хотя существуют пределы того, насколько мы можем сделать выводы из результатов, исследователи предполагают, что усиленное ощущение медленного течения времени может отражать своего рода «феномен типа дереализации или деперсонализации» , при этом аналогичные изменения во восприятии времени наблюдались в предыдущие исследования с участием солдат и пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством.

"Ощущение замедления времени у суицидных пациентов, вероятно, вызванное непреодолимой психологической болью, может, в свою очередь, ухудшить восприятие неотвратимости психологической боли", - пишут исследователи в своем исследовании .

"Можно предположить, что разгар суицидального кризиса может быть диссоциативным состоянием, вызванным непреодолимой психологической болью и характеризующимся замедленным восприятием времени".

Помимо гипотез о влиянии восприятия времени, исследователи надеются, что их новые данные о времени, связанном с суицидальными размышлениями и интервалом суицидальных действий, могут помочь сформировать новое клиническое понимание, повышая осведомленность врачей о факторах риска, связанных со временем, что в один прекрасный день может помочь. улучшить стратегии предотвращения самоубийств.

Результаты опубликованы в Европейской нейропсихофармакологии .

Напомним, ранее сообщалось, что видео с реальным самоубийством попало в рекомендации TikTok.