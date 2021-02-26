Новый мутация коронавируса может сделать вакцинацию бесполезной

По сообщениям СМИ, в Нью-Йорке растет новый вариант коронавируса с соответствующими мутациями.

Этот последний вариант коронавируса, получивший название B.1.526, впервые появился в Нью-Йорке в ноябре 2020 года, и теперь он составляет около 25% геномов коронавируса, которые были секвенированы из Нью-Йорка в феврале и размещены в глобальной базе данных под названием GISAID.

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Исследователи из Калифорнийского технологического института идентифицировали B.1.526 после просмотра этой базы данных на предмет мутаций в шиповом белке вируса или структуры, которая позволяет вирусу связываться с клетками человека и проникать в них. Исследователи разместили свои выводы, которые еще не прошли рецензирование, в базу данных препринтов bioRxiv.

Существуют две "ветви" или версии линии B.1.526, обе с вызывающими беспокойство мутациями. Одна ветвь имеет мутацию под названием E484K, которая также наблюдалась в других вариантах коронавируса, включая те, которые были обнаружены в Южной Африке и Бразилии. Эта мутация может снизить способность определенных антител нейтрализовать или инактивировать вирус и может помочь коронавирусу частично ускользнуть от вакцины против COVID-19, как ранее сообщал Live Science. Другая ветвь имеет мутацию под названием S477N, которая может помочь вирусу более плотно связываться с клетками, сообщает Times.

Отдельно исследователи из Колумбийского университета также идентифицировали вариант B.1.526, когда они секвенировали более 1100 образцов вируса от пациентов с COVID-19 в своей больнице. Они обнаружили, что процент пациентов, инфицированных версией B.1.526 с мутацией E484K, довольно быстро увеличился за последние недели, и теперь он заражает 12% их пациентов.

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"Мы обнаружили, что уровень обнаружения этого нового варианта растет за последние несколько недель. Беспокойство вызывает то, что он может начать обгонять другие штаммы, как это было в Великобритании и Южной Африке", - сказал доктор Дэвид Хо, директор Исследовательского центра СПИДа Аарона Даймонда в Колумбийском университете, который руководил исследованием Colubmia, сказал CNN. Однако Хо добавил, что необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, выигрывает ли B.1.526 над другими вариантами.

"Учитывая участие E484K или S477N [мутации] в сочетании с тем фактом, что в регионе Нью-Йорка имеется большой постоянный иммунитет [к более ранним штаммам коронавируса] от весенней волны, это определенно стоит наблюдать", - сказал Кристиан Андерсен, вирусолог из Исследовательского института Скриппса в Сан-Диего, сообщил Times.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые обнаружили семь новых вариантов коронавируса в США.