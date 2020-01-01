На Гавайях засняли уникальное природное явление

Редкое явление в небе засняли на камеру.

Камеры телескопа Gemini North в обсерватории Gemini на Мауна-Кеа сделали потрясающий снимок разноцветного светового шоу. Национальная исследовательская лаборатория оптико-инфракрасной астрономии (NOIRLab) опубликовала фотографию в среду как "изображение недели".

Читай также: Ученые научились предсказывать молнии

Молния на изображении "кажется настолько потусторонней, что кажется, будто это особый эффект", - сказал NOIRLab. Он также опубликовал масштабируемую версию.

Эти разноцветные молнии известны как красные спрайты и синие струи. Их чрезвычайно сложно запечатлеть на камеру: вспышки длятся всего десятые доли секунды и их трудно увидеть с земли, поскольку они обычно не видны из-за грозовых облаков.

По словам Питера Мишо, менеджера по обучению и взаимодействию NOIRLab, астрономы в соседнем Хило используют камеры телескопа для удаленного отслеживания плохой погоды, назревающей возле обсерватории. Система камеры делает снимок неба каждые 30 секунд.

"Мы видели несколько других случаев подобных явлений, но это был лучший пример спрайта молнии в верхних слоях атмосферы", - сказал он Insider.

Читай также: Ученые: Молнии создают антиматерию

Обычная белая молния отличается от спрайтов и джетов по нескольким ключевым параметрам. В то время как обычные молнии стреляют между электрически заряженным воздухом, облаками и землей во время штормов, спрайты и струи начинаются в разных местах неба и движутся в космос. Их отличительные оттенки также отличают их.

Красные спрайты - это сверхбыстрые электрические разряды, которые с треском проходят через верхние слои атмосферы - на высоте от 37 до 80 км (от 23 до 49 миль) вверх - и перемещаются в космос. Некоторые спрайты имеют форму медуз, в то время как другие, такие как тот, что на изображении обсерватории Близнецов, представляют собой вертикальные столбцы красного света с извивающимися вниз усиками. Их называют морковными спрайтами.

Стивен Хаммел, специалист по темному небу из обсерватории Макдональд, в июле прошлого года сделал захватывающий снимок спрайтов медузы с гребня горы Локк в Техасе (внизу).

Красные спрайты

"Спрайты обычно кажутся глазам очень короткими, тусклыми серыми структурами. Вам нужно искать их, чтобы заметить их, и часто я не уверен, что действительно видел их, пока не проверил запись с камеры, чтобы подтвердить", - сказал Хаммел.

Читай также: Зафиксирована самая большая и продолжительная молния в мире

Дэвис Сентман, который работал профессором физики в Университете Аляски в Фэрбенксе, предложил название "спрайт" для явления красной молнии. Он сказал, что этот термин "хорошо подходит для описания их внешнего вида", поскольку слово вызывает волшебную, мимолетную природу молнии. Сентман умер в 2011 году.

Между тем, синие джеты рождаются ближе к Земле, чем красные. Эти конусообразные электрические разряды также ярче спрайтов и взрываются вверх с вершин облаков.

Пики грозовой тучи могут располагаться на высоте от 1 до 22 км над поверхностью Земли; синие струи продолжают двигаться в небе, пока не достигнут высоты примерно 48 км, после чего исчезают. Эти струи движутся со скоростью более 9,9 км / с.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые раскрыли тайну перевернутой молнии.