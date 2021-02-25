У новорожденного обнаружили аномальное количество частиц коронавируса

Вирусная нагрузка у малыша - в 51 418 раз выше обычной.

По данным Washington Post, у очень больного новорожденного, находящегося на лечении в Детской национальной больнице в Вашингтоне, округ Колумбия, был обнаружен не только новый вариант нового коронавируса, но и вирусная нагрузка в 51 418 раз выше, чем у других маленьких пациентов.

Новый вариант был идентифицирован недавно, когда исследователи секвенировали геном вируса у ребенка, который прошел лечение в сентябре и выздоровел, сообщила Ариана Ынджунг Ча.

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Неясно, насколько распространенным или опасным может быть этот новый вариант. База данных обнаружила восемь других случаев этого варианта в среднеатлантическом регионе США, согласно предпечатному исследованию вариаций коронавируса у детей, которое еще не прошло рецензирование.

По словам исследователей, этот вариант имеет другую структуру белка-шипа, которая может сделать его более заразным.

Неясно, объясняет ли этот новый вариант огромное количество вирусных частиц, обнаруженных в носу младенца.

"Это могло быть полным совпадением", - сказала The Post Роберта ДеБиази, руководитель инфекционного отдела Детской национальной больницы.

"Но связь довольно сильная. Если вы видите пациента, у которого экспоненциально больше вируса, и это совершенно другой вариант, вероятно, это связано".

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Дети имеют меньше шансов иметь серьезные случаи COVID-19 , в соответствии с национальными данными. Очень маленькие дети могут с меньшей вероятностью заразить других людей, когда они заболеют, хотя CDC по-прежнему предполагает, что каждый потенциально может распространить болезнь.

Но исследователи до сих пор не до конца понимают все последствия коронавируса для детей и младенцев.

По данным Американской академии педиатрии и Ассоциации детских больниц, за последние пять месяцев количество случаев заболевания коронавирусом у детей "резко" выросло.

Тяжелые случаи COVID-19 у детей редки, но существуют и связаны с серьезными и долгосрочными побочными эффектами, включая повреждение головного мозга.

И мы знаем, что некоторые дети более уязвимы, чем другие - уровень смертности цветных детей намного выше, чем у их белых сверстников.

По состоянию на 11 февраля 241 ребенок умер от COVID-19, и подавляющее большинство из них были чернокожими, латиноамериканцами, американскими индейцами или коренными жителями Аляски.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые обнаружили семь новых вариантов коронавируса в США.