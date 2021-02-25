В США родился щенок с шестью ногами и двумя хвостами

Это чудо, что он жив.

Каждый владелец собаки, вероятно, думает, что их собака - единственная в своем роде, но новорожденный щенок по имени Скиппер действительно уникален - он ​​родился с шестью ногами и двумя хвостами.

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Ветеринары говорят, что Скиппер может быть первой собакой, родившейся живой с ее особым набором врожденных аномалий.

"Это чудо по имени Скиппер. Буквально", - написали на своей странице в Facebook сотрудники ветеринарной больницы Нил в Оклахоме, где проходил лечение Скиппер. "Он прожил дольше, чем это было у других собак с сочетанием врожденных аномалий", - написали в больнице, добавив, что "опубликованные исследования не указывают на то, что одна [собака с такими состояниями] родилась живой".

Скиппер - смесь бордер-колли и австралийской овчарки; и она была частью помета из девяти щенков, родившихся 16 февраля .

Ветеринары диагностировали у Скиппера два врожденных заболевания, названных monocephalus dipygus и monocephalus rachipagus dibrachius tetrapus, что просто означает, что у нее одна голова и грудная клетка, но две тазовые области, два нижних мочевыводящих пути, две репродуктивных системы, два хвоста и шесть ног", - говорится в сообщении Facebook.

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Вероятно, что Скиппер был частью близнеца в утробе матери, "и когда оплодотворенная яйцеклетка попыталась расколоться, она не отделилась полностью", - сказала CNN доктор Тина Нил, владелица ветеринарной больницы Нил.

У Скиппера также есть признаки расщепленного позвоночника, врожденного дефекта, при котором позвоночник не закрывается должным образом во время развития.

Несмотря на редкие заболевания, Скиппер выглядит здоровым. По мере взросления собаке может потребоваться физиотерапия и помощь в передвижении. "Мы продолжим исследовать его состояние, следить за его развитием во время перепроверок и помочь избавиться от боли и чувствовать себя комфортно на всю оставшуюся жизнь", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае клонировали талантливую собаку-копа.