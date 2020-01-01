Исследование: Повторные заражения коронавирусом очень редки

Пока еще не ясно, насколько долго сохраняется иммунитет.

Новое исследование, в котором изучаются данные более чем трех миллионов человек, показывает, что повторное заражение SARS-CoV-2, вирусом, вызывающим COVID-19, все еще довольно редко. Исследование подтверждает, что положительный тест на антитела после первоначального заражения может быть связан со значительно более низким риском второй инфекции в будущем, однако до сих пор неясно, как долго может длиться эта защита.

После того, как первая большая волна пандемии прошла в первой половине 2020 года, ученые начали внимательно отслеживать данные об инфекциях, чтобы понять, насколько вероятно, что люди заразятся вирусом во второй раз. Некоторый шум к данным добавлял тот факт, что наш золотой стандарт теста на SARS-CoV-2 (называемый тестом полимеразной цепной реакции или ПЦР) невероятно чувствителен к вирусным фрагментам. Пациенты с COVID-19 могут дать положительный результат на ПЦР-тестах через несколько месяцев после выздоровления из-за постоянного выделения вирусной РНК.

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В августе прошлого года ученые из Университета Гонконга сообщили о первом клинически подтвержденном случае повторного заражения SARS-CoV-2. Поскольку этот конкретный случай предлагал геномные данные по обеим инфекциям, исследователи могли положительно подтвердить, что вторая инфекция была другим штаммом вируса, а не пролонгированным выделением вируса.

Теперь, когда пандемия началась более года назад, все еще остаются без ответа вопросы относительно продолжительности иммунитета после первоначальной инфекции. Многие исследователи пытались найти ответ, измеряя уровни иммунных антител у пациентов после первичной инфекции.

Некоторые из этих исследований антител пришли к выводу, что уровни могут быстро падать в течение нескольких месяцев после первоначального заражения. Но этот конкретный показатель не может напрямую приравниваться к риску повторного заражения. Наша иммунная система использует множество тактик для борьбы с инфекциями, и некоторые исследователи предполагают, что долгосрочный иммунитет не может быть эффективно измерен простым отслеживанием уровня антител.

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Это новое исследование, проведенное учеными из Национального института рака, подразделения Национальных институтов здоровья, рассматривало анонимные данные реального мира, охватывающие миллионы субъектов. Были проанализированы данные более трех миллионов тестов на антитела к SARS-CoV-2. Около 12 процентов этих тестов на антитела оказались положительными.

Затем исследователи посмотрели, у скольких из этих миллионов субъектов был положительный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2 в течение нескольких месяцев после первоначального теста на антитела. Изучив данные, исследователи увидели снижение показателей положительности ПЦР у тех субъектов, у которых изначально был положительный результат теста на антитела.

Это говорит о том, что период выделения вируса после начальной инфекции может привести к стойким положительным результатам ПЦР-тестов. Но положительные результаты ПЦР-тестов на SARS-CoV-2, безусловно, снижаются через несколько месяцев, а повторное заражение - редкость.

"Данные этого исследования предполагают, что люди, у которых есть положительный результат коммерческого теста на антитела, по-видимому, обладают существенным иммунитетом к SARS-CoV-2, что означает, что они могут подвергаться более низкому риску заражения в будущем", - говорит Линн Пенберти. новое исследование. "Требуются дополнительные исследования, чтобы понять, как долго длится эта защита, кто может иметь ограниченную защиту и как характеристики пациента, такие как сопутствующие заболевания, могут влиять на защиту. Тем не менее мы воодушевлены этим ранним открытием".

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Результаты отражают недавнее исследование, проведенное в Великобритании, в котором приняли участие более 20 000 медицинских работников в Великобритании. Это исследование, которое все еще находится в стадии подготовки к печати и еще не опубликовано, предполагает, что люди, ранее перенесшие инфекцию SARS-CoV-2, на 83 процента реже заражаются вторично. Средний период защиты, охваченный исследованием в Великобритании, составлял пять месяцев.

Дуглас Лоуи, автор нового исследования Национального института рака, осторожно отмечает, что его результаты могут только предполагать, что естественная инфекция SARS-CoV-2 может быть связана с частичным иммунитетом против повторного заражения. Он говорит, что выздоровевшие пациенты с COVID-19 все равно должны пройти вакцинацию, поскольку неясно, как долго может сохраняться естественный иммунитет. Кроме того, новое исследование не принимает во внимание потенциальную частоту повторного заражения новыми вариантами вируса.

Напомним, ранее сообщалось, что почти у 90% людей COVID-19 начинался бессимптомно.