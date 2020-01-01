TikTok рассказал о массовом удалении роликов

При этом неправдивые ролики - лишь малая часть удаленного контента.

TikTok в период с июля по декабрь прошлого года удалил сотни тысяч видеороликов за нарушение правил, связанных с дезинформацией о президентских выборах в США 2020 года и пандемии коронавируса. Подробности были опубликованы в рамках последнего отчета компании о прозрачности.

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Неудивительно, что дезинформация о выборах была наиболее распространенной. Компания удалила 347,225 видео, говорится в докладе. Еще 441 000 клипов были удалены из рекомендаций приложения, поскольку их содержание было "необоснованным". (Как и Facebook, TikTok работает со сторонними организациями по проверке фактов; компания также предупреждает пользователей, когда видео содержат "непроверенные" утверждениями.)

За тот же период TikTok удалил 51 505 видео за распространение дезинформации о COVID-19. В своем отчете TikTok отмечает, что 87 процентов этих клипов были удалены в течение 24 часов после публикации, и что 71 процент не имели "нулевых просмотров" на момент удаления.

Новая статистика появилась после того, как TikTok ужесточил свою политику в отношении дезинформации перед выборами. В преддверии выборов 2020 года компания ввела новые правила, запрещающие дипфейки, и расширила свою работу с организациями по проверке фактов для опровержения ложных утверждений. Приложение также добавило уведомления в приложение, чтобы направлять пользователей к достоверной информации. TikTok сообщает, что его социальная реклама была просмотрена более 73 миллиардов раз.

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Компания также отмечает, что дезинформация составляет лишь часть всего контента, удаляемого TikTok. Согласно отчету, приложение удалило более 89 миллионов видео, нарушающих его правила. Как и в предыдущем отчете, самая большая категория удалений была связана с "незначительной безопасностью" (36 процентов удалений) и обнажением взрослых (20,5 процента). Дезинформация, а также такие вещи, как боты и фальшивые учетные записи, составили 2,4 процента случаев удалений TikTok.

Но даже при относительно небольшом количестве дезинформации TikTok все еще иногда изо всех сил пытается сдержать вирусную дезинформацию. По данным Media Matters, в первые дни после выборов вирусные видеоролики, распространяющие опровергнутые теории заговора о мошенничестве на выборах, набрали сотни тысяч просмотров, прежде чем были удалены.

Напомним, ранее сообщалось, что YouTube запустил свой аналог TikTok.