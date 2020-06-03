Психологи нашли способ обнаружить экстремистов

Достаточно озадачить их.

Согласно новому исследованию, людей с экстремистскими взглядами идентифицируют не только по их политическим, религиозным или социальным убеждениям.

Ученые говорят, что эти идеологические убеждения очень глубоки - настолько глубоки, что их можно распознать по "психологической сигнатуре" когнитивных черт и склонностей, которые типичны для моделей мышления экстремистов.

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"Кажется, есть скрытые сходства в умах тех, кто наиболее готов принять крайние меры для поддержки своих идеологических доктрин", - объясняет психолог Леор Змигрод из Кембриджского университета.

"Эта психологическая подпись является новой и должна вдохновить на дальнейшие исследования влияния догматизма на перцептивные процессы принятия решений", - пишут она и ее коллеги в своем недавно опубликованном исследовании .

Более того, возможно, эти психологические паттерны могут быть тем, что в первую очередь заставляет некоторых людей занимать сильные или радикальные идеологические позиции, предполагают исследователи.

"Трудности со сложной умственной обработкой могут подсознательно подтолкнуть людей к крайним доктринам, которые обеспечивают более ясные, более определенные объяснения мира, делая их восприимчивыми к токсичным формам догматических и авторитарных идеологий", - говорит Змигрод.

В новом исследовании Змигрод и ее коллеги провели эксперимент с 334 участниками, которые предоставили демографическую информацию и заполнили серию идеологических анкет о своих личных убеждениях, включая политические, социальные и религиозные убеждения.

В предыдущем, несвязанном исследовании с участием одной и той же группы людей участники выполнили обширный набор тестов "интеллектуальных игр" - когнитивные и поведенческие задачи на компьютере, предназначенные для проверки таких вещей, как их рабочая память, обработка информации, обучение и т. д.

Когда Змигрод сравнила результаты идеологических анкет с когнитивными тестами, она сделала удивительное открытие.

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"Мы обнаружили, что люди с экстремистскими взглядами, как правило, плохо справляются со сложными умственными задачами", - объясняет она.

"Они изо всех сил пытались пройти психологические тесты, требующие сложных умственных действий".

В частности, люди с экстремистскими взглядами - например, одобряющими насилие в отношении определенных групп в обществе - демонстрировали худшую рабочую память, более медленные стратегии восприятия и импульсивные склонности к поиску сенсаций.

Однако тесты не только выявили черты экстремистского мышления - другие виды идеологических убеждений также выявили форму их психологических сигнатур.

Исследователи обнаружили, что участники, которые демонстрировали догматическое мышление, медленнее собирали доказательства при выполнении задач по ускоренному принятию решений, но также были более импульсивными и склонными к этическим рискам.

Лица, которые были политически консервативными, демонстрировали ограниченную обработку стратегической информации, повышенную осторожность в ответах в парадигмах перцептивного принятия решений и проявляли отвращение к принятию социальных рисков.

Напротив, участники с либеральными убеждениями с большей вероятностью применяли более быстрые и менее точные стратегии восприятия, проявляя меньшую осторожность в когнитивных задачах.

Подобно консервативной группе, люди с религиозными взглядами отражали повышенную осторожность и ограниченную обработку стратегической информации в когнитивной сфере, наряду с повышенной покорностью, восприятием риска и отвращением к принятию социального риска.

"Наше исследование показывает, что наш мозг хранит ключи - возможно, тонкие метафоры - для идеологий, которые мы выбираем, и убеждений, которых мы строго придерживаемся", - объясняет Змигрод .

Конечно, полученные здесь результаты открыты для значительной степени интерпретации, и есть ограничения на то, что относительно небольшие психологические исследования, подобные этому, могут сказать нам без дальнейшего воспроизведения с участием более крупных выборок.

Тем не менее, представленная здесь методология может заложить основу для будущих психологических тестов, которые смогут выявить людей, подвергающихся риску радикализации и принятия экстремистских убеждений, а также предположить, какое мышление защищает других от того же самого.