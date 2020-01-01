Создана самая точная "плоская карта" Земли

Она точнее передает пропорции океанов и континентов, чем другие карты.

Земля - ​​это сфера, поэтому как ее точно изобразить на двухмерной карте? Новое исследование показало, что просто расплющите Землю в два блина, один из которых изображает северное полушарие, а другой - южное, с экватором, проходящим по краю.

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По словам исследователей, эти два "блина" представляют собой наиболее точную плоскую карту Земли из когда-либо созданных. В отличие от других плоских карт, новая круговая карта не уменьшает и не увеличивает площадь определенных океанов или суши - например, на многих двухмерных картах Гренландия изображена примерно такого же размера, как Африка, хотя на самом деле Африка в 14 раз больше.

Кроме того, в отличие от некоторых прямоугольных карт, которые очень большие, "эту карту можно держать в руке", - сказал в своем заявлении ведущий исследователь Дж. Ричард Готт, почетный профессор астрофизики Принстонского университета. "Карту можно распечатать спереди и сзади на одной странице журнала, чтобы читатель мог вырезать ее".

Создание точных 2D-карт на протяжении веков преследовало картографов. Чтобы помочь определить различные проблемы, с которыми сталкиваются плоские карты, Готт и со-исследователь Дэвид Голдберг, профессор физики в Университете Дрекселя в Филадельфии, создали систему для оценки существующих плоских карт и опубликовали свои результаты в 2007 году в журнале Cartographica. Их система оценивала 2D-карты по шести типам искажений: локальные формы, площади, расстояния, изгиб (изгиб или искажения кривизны), асимметрия (однобокость) и граничные разрезы (разрывы непрерывности, такие как разделение Тихого океана). По их словам, карты, получившие более низкие оценки, были более точными. Хорошо спроектированные глобусы, которые имеют сферическую форму, как Земля, не заработают ноль баллов.

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"Нельзя сделать все идеально на плоской карте Земли", - сказал Готт. "Карта, на которой хорошо получается одно, может не подходить для изображения других вещей". Возьмем, к примеру, карту мира, с которой знакомо большинство людей, - проекция Меркатора, основной продукт, используемый во многих классах, и основа для Google Maps. По словам исследователей, хотя проекция Меркатора хорошо отображает локальные формы, она искажает участки поверхности вблизи Северного и Южного полюсов, поэтому эти области часто обрезаются.

Проекция Меркатора, созданная в 1569 году голландским географом Герардом Меркатором, помогла парусникам ориентироваться в мире. Обратите внимание, что полярные регионы искажены, и что Япония и Гавайи выглядят дальше друг от друга, чем они есть на самом деле QAI Publishing

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Согласно рейтинговой системе команды, самая популярная проекция плоской карты - это карта Винкеля Трипеля, созданная в 1921 году, когда ее предложил немецкий картограф Освальд Винкель, и которую сейчас использует Национальное географическое общество. Эта карта получила низкий балл - 4,563, но у нее все еще была проблема с "разрезанием границ", потому что она разделяла Тихий океан на две части, одна часть которых была справа, а другая - слева от карты. Этот раскол создает иллюзию, что Азия и Гавайи дальше друг от друга, чем они есть на самом деле.

Карта мира с проекцией Винкеля Трипеля была впервые создана в 1921 году. Обратите внимание, как она искажает Антарктиду и создает иллюзию того, что Япония находится очень далеко от Калифорнии. Photitos2016

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Чтобы обойти эту проблему разделения границ, исследователи подошли к созданию карт с новой точки зрения, надеясь разработать "плоскую карту с наименьшими возможными ошибками", - сказал Готт. "Мы предлагаем кардинально другой вид карты, и мы обыграли Винкеля Трипеля по каждой из шести ошибок".

Конечный результат, карта блинов, заимствовал идеи из предыдущих исследований многогранников или многогранных трехмерных форм. В 1943 году американский архитектор Ричард Бакминстер Фуллер нарисовал контуры правильных форм, составляющих карту мира, и написал инструкции о том, как его карту можно сложить в многогранный глобус. Но хотя Фуллер хорошо детализировал континенты, он не был так точен с океанами, что привело к ошибкам. Например, Австралия и Антарктида были слишком далеки от реальности.

Ричард Бакминстер Фуллер держит собранный многогранный глобус. Обратите внимание на плоскую карту на стене на заднем плане. Thomas D. McAvoy

Карта блинов также имеет меньшие ошибки расстояния, чем любая другая плоская 2D-карта. Например, его конфигурация означает, что расстояния не могут быть больше или меньше 22,2% от реальных, сказал Готт. Для сравнения, проекции Меркатора и Винкеля Трипеля имеют чрезвычайно высокие ошибки расстояния около полюсов, а также у левого и правого краев карты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сеть выложили интерактивную карту всех сражений в истории человечества.