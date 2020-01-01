В России зарегистрирован первый в мире случай птичьего гриппа H5N8 среди людей

Российские ученые обнаружили первый в мире случай передачи штамма птичьего гриппа H5N8 от птиц к людям и предупредили Всемирную организацию здравоохранения.

Глава российского агентства по надзору за здоровьем Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ученые лаборатории "Вектор" выделили генетический материал штамма у семи рабочих птицефабрики на юге России, где в декабре была зафиксирована вспышка среди птиц.

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По ее словам, у рабочих не было серьезных последствий для здоровья. Считается, что они заразились вирусом от домашней птицы на ферме.

"Информация о первом в мире случае передачи птичьего гриппа (H5N8) человеку уже отправлена ​​во Всемирную организацию здравоохранения", - сказала Попова.

Существуют разные подтипы вирусов птичьего гриппа.

Хотя высококонтагиозный штамм H5N8 является смертельным для птиц, ранее никогда не сообщалось о его распространении среди людей.

Попова похвалила "важное научное открытие", сказав, что "время покажет", сможет ли вирус дальше мутировать.

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"Обнаружение этих мутаций, когда вирус еще не приобрел способность передаваться от человека к человеку, дает нам всем, всему миру время подготовиться к возможным мутациям и отреагировать адекватным и своевременным образом", - сказала Попова.

В субботу ВОЗ подтвердила, что Россия была уведомлена о развитии событий.

"Мы ведем переговоры с национальными властями, чтобы собрать больше информации и оценить влияние этого события на здоровье населения", - сказал пресс-секретарь.

"Если это подтвердится, это будет первый случай, когда H5N8 заражает людей".

ВОЗ подчеркнула, что у российских рабочих "бессимптомно" и о дальнейшей передаче инфекции от человека к человеку не сообщалось.

Люди могут заразиться вирусами птичьего и свиного гриппа, такими как подтипы птичьего гриппа A (H5N1) и A (H7N9) и подтипы свиного гриппа, такие как A (H1N1).

По данным ВОЗ, люди обычно заражаются при прямом контакте с животными или загрязненной окружающей средой, и устойчивой передачи инфекции от человека к человеку нет.

H5N1 у людей может вызывать тяжелые заболевания и смертность от него составляет 60 процентов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гонконге зафиксирован первый случай "птичьего гриппа" у человека.