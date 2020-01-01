Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В России зарегистрирован первый в мире случай птичьего гриппа H5N8 среди людей

Комментариев: 0
Российские ученые обнаружили первый в мире случай передачи штамма птичьего гриппа H5N8 от птиц к людям и предупредили Всемирную организацию здравоохранения.
Впервые зарегистрирован случай передачи птичьего гриппа человеку
Впервые зарегистрирован случай передачи птичьего гриппа человеку
freepik.com

Глава российского агентства по надзору за здоровьем Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ученые лаборатории "Вектор" выделили генетический материал штамма у семи рабочих птицефабрики на юге России, где в декабре была зафиксирована вспышка среди птиц.

Читай также: Курам наспех: Птичий грипп засекретили

По ее словам, у рабочих не было серьезных последствий для здоровья. Считается, что они заразились вирусом от домашней птицы на ферме.

"Информация о первом в мире случае передачи птичьего гриппа (H5N8) человеку уже отправлена ​​во Всемирную организацию здравоохранения", - сказала Попова.

Существуют разные подтипы вирусов птичьего гриппа.

Хотя высококонтагиозный штамм H5N8 является смертельным для птиц, ранее никогда не сообщалось о его распространении среди людей.

Попова похвалила "важное научное открытие", сказав, что "время покажет", сможет ли вирус дальше мутировать.

Читай также: В Нидерландах разрешили публикацию исследований по птичьему гриппу

"Обнаружение этих мутаций, когда вирус еще не приобрел способность передаваться от человека к человеку, дает нам всем, всему миру время подготовиться к возможным мутациям и отреагировать адекватным и своевременным образом", - сказала Попова.

В субботу ВОЗ подтвердила, что Россия была уведомлена о развитии событий.

"Мы ведем переговоры с национальными властями, чтобы собрать больше информации и оценить влияние этого события на здоровье населения", - сказал пресс-секретарь.

"Если это подтвердится, это будет первый случай, когда H5N8 заражает людей".

ВОЗ подчеркнула, что у российских рабочих "бессимптомно" и о дальнейшей передаче инфекции от человека к человеку не сообщалось.

Люди могут заразиться вирусами птичьего и свиного гриппа, такими как подтипы птичьего гриппа A (H5N1) и A (H7N9) и подтипы свиного гриппа, такие как A (H1N1).

По данным ВОЗ, люди обычно заражаются при прямом контакте с животными или загрязненной окружающей средой, и устойчивой передачи инфекции от человека к человеку нет.

H5N1 у людей может вызывать тяжелые заболевания и смертность от него составляет 60 процентов.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Гонконге зафиксирован первый случай "птичьего гриппа" у человека.


Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: птичий грипп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь