Интересный факт дня: На популярность пород собак влияют фильмы

Можно даже предсказать увеличение популярности той или иной породы.

Любой, кто смотрит сериал Netflix "Бриджертон", знает, что королева Шарлотта любила померанских щенков. Она взяла их с собой, когда переехала из Померании в Центральной Европе в Соединенное Королевство, чтобы выйти замуж за короля Георга III в 1761 году. Ее любовь к болонке передалась из поколения в поколение. Ее сын, король Георг IV, также любил эту породу, а королева Виктория владела таксами, мопсами и шпицами.

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Одной из самых известных королевских собак был маленький терьер по имени Цезарь. "[Он] занимал видное место в похоронной процессии Эдуарда VII перед другими монархами, присутствовавшими в 1910 году", - сказал Ричард Фицуильямс, королевский комментатор из Лондона. Далее, король Эдуард VIII, который был вынужден с позором отречься от престола, чтобы жениться на разведенной американке Уоллис Симпсон в 1930-х годах, также владел мопсами, о которых мы знаем из другой драмы Netflix "Корона".

Но действительно ли британские члены королевской семьи ответственны за то, что положили начало безумному увлечению мини-собачками? И когда именно эти игрушечные породы стали популярными за пределами дворцов?

Маленькие собаки появились вскоре после того, как собак приручили; Один из старейших останков маленькой собачки был найден на Ближнем Востоке и датируется 12 000 лет назад, как показало исследование 2010 года, опубликованное в журнале BMC Biology. Но трудно сказать, когда эти крошки стали модными, потому что большие наборы данных о популярности породы не уходят так далеко во времени. Однако имеющиеся исследования показывают, что когда дело доходит до выбора собак, на людей значительно влияют тенденции и культура знаменитостей.

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Стефано Гирланда, профессор психологии в Бруклинском колледже, продемонстрировал это влияние, углубившись в данные регистрации щенков Американского клуба собаководства в период с 1926 по 2005 годы. В исследовании 2013 года, опубликованном в журнале PLOS One, он и его коллеги сравнили популярность зарегистрированных пород собак. с их типичными характеристиками, такими как здоровье, долголетие и поведенческие черты, включая агрессию, обучаемость и боязнь. Можно было бы ожидать, что существует связь между желательными чертами и популярностью породы, но это не так.

"Когда мы это сделали, мы не обнаружили абсолютно никакой корреляции", - сказал Гирланда Live Science. "Популярность породы сильно колеблется, и это заставило нас думать, что это всего лишь вопрос моды".

Его данные показывают, что маленькие болонки, казалось, переживали период популярности в 1970-х годах, а затем потеряли популярность, а в начале 2000-х снова пережили ренессанс. "Мопсы, например, были очень популярны в 1970-х и 2000-х. Интересно, что таксы следуют той же схеме", - сказал Гирланда. Эта циклическая популярность заставила Гирланду думать, что люди выбирают своих собак не исходя из того, какая порода лучше всего соответствует их образу жизни, а, вместо этого, при принятии решения находятся под влиянием массовой культуры.

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Вот почему в 2014 году Гирланда опубликовал дополнительное исследование, также в PLOS One, проверяя, вызвали ли фильмы-блокбастеры с участием собак какой-либо всплеск числа зарегистрированных щенков той же породы в годы после выхода нескольких фильмов. "Вы можете довольно много предсказать, станет ли порода популярной, просто посмотрев на продажи билетов во время премьеры фильма", - сказал Гирланда. "Если фильм окажется успешным, то он значительно повысит популярность породы".

Например, по подсчетам Гирланда, диснеевский фильм "101 далматинец" 1996 года повысил популярность пятнистых собак почти на 20% за десять лет после выхода фильма. В фильме 1943 года "Лесси, вернись домой" также наблюдался похожий всплеск регистрации породы колли.

По словам Гирланда, все это означает, что на вопрос о том, когда собачки стали популярными, невозможно ответить. Потому что они, вероятно, циклически проходят фазы популярности, а затем непопулярности, и они будут продолжать двигаться в этой последовательности, пока этого диктует популярная культура. Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что члены королевской семьи были первыми приверженцами болонок и что они, возможно, повлияли на желание таких пород, по крайней мере, для определенной группы людей.

Напомним, ране мы узнали, что у собак бывает трудный возраст.