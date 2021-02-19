Ученым удалось связаться со спящими. И им ответили

Четыре независимых эксперимента по всему миру показали, что можно установить двустороннюю связь с людьми в странном галлюцинаторном состоянии осознанных сновидений.

Большой проблемой для ученых, пытающихся понять, что происходит, когда мы спим, является то, что обычно им приходилось полагаться на фрагментированные, исчезающие обрывки воспоминаний, которые люди получали после того, как проснулись. "Наша экспериментальная цель сродни поиску способа поговорить с космонавтом, находящимся в другом мире", - говорится во введении к комбинированному исследованию, проведенному четырьмя отдельными группами во Франции, Германии, Нидерландах и США.

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Каждая группа намеревалась опробовать свои собственные методы "интервью" людей, не разбудив их, используя причудливый феномен осознанных сновидений как дверь в мир сновидений. Во время обычных снов мы обычно не догадываемся, что мы спим, просто принимаем странные ситуации, в которые попадаем, без критического суждения. Осознанное сновидение - "заведомо редкое явление" - это состояние, когда спящий осознает, что он спит, и иногда способен управлять своим опытом.

Исследователи взяли одну группу опытных сновидцев, другую - обычных людей, которых они обучили искусству осознанных сновидений, и одного пациента с нарколепсией, который часто входил и выходил из состояний осознанного сновидения - и обнаружили, что у них было два способ обмена с членами всех трех групп.

Во всех тестах ученые подтвердили, что каждый испытуемый находился в состоянии быстрого сна, используя "стандартные методы полисомнографии". Движения лица и глаз были выбраны в качестве средств, с помощью которых сновидящие могли "разговаривать" с исследователями из мира снов, а испытуемые обучались особым способам общения. Некоторые, например, были обучены перемещать глаза слева направо три раза (LRLRLR) в ответ на звуковой сигнал, если они хотели сообщить, что находятся в состоянии осознанного сна. Никто не был обучен конкретным вопросам, которые им задавали, когда они спали.

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С этого момента команда из США из Северо-Западного университета начала заставлять сновидцев отвечать на математические вопросы, заданные устно исследователями, с соответствующим количеством движений глаз влево-вправо, просматривая полностью слева направо, что позволяло правильным ответам четко выделяться из общего ряда. регулярные уровни движения глаз во время быстрого сна.

Голландская команда из Медицинского центра Университета Радбауд пошла на нечто подобное, добавив также несколько визуальных подсказок. Немецкая команда из Оснабрюкского университета также задавала своим мечтателям математические вопросы, на этот раз в форме кода Морзе и чередования цветов, с ответом на движения левого-правого глаза.

Субъект на полной установке ЭЭГ перед сном в лаборатории C. Mazurek

Французская группа из Университета Сорбонны, работающая с нарколепсией, смогла задать устные вопросы типа "да / нет". Субъект ответил утвердительно, сократив свои скуловые мышцы, которые поднимают и раскрывают стороны рта, как широкая улыбка, и нет, сократив мышцы гофрировки, которые мы используем, чтобы нахмурить брови. Другого испытуемого попросили подсчитать, сколько раз исследователь постукивал правой рукой.

После 158 попыток общения с осознанными сновидцами из всех команд исследователи получали правильные ответы в 18,4% случаев, неправильные ответы в 3,2% случаев, неубедительные ответы в 17,7% случаев и отсутствие ответа в 60,1% случаев.

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После того, как испытуемые проснулись, их опрашивали о том, что только что произошло, и в большинстве случаев они вспоминали сообщения. Некоторые говорили, что вопросы поступили так, как если бы они были извне сновидения или наложены на него. "Я был на вечеринке с друзьями, - сказал один из испытуемых, - ваш голос исходил извне, как рассказчик из фильма".

"Во время постукивания пальцами, - сказал другой субъект с особенно яркой внутренней жизнью, - я боролся с гоблинами. Я помню, как был удивлен, что я мог делать много вещей одновременно с задачей".

В других случаях вопросы включались в сновидения, голос исследователя, например, передавался по радио, или же сон трансформировался иным образом, чтобы найти логические способы включения внешнего стимула.

Хотя испытуемые в основном помнили взаимодействия, они часто ошибались в деталях, когда сообщали, о чем их спрашивали. Они могут вспомнить, что им задали математический вопрос, но ошибаются в числах - и это, по словам исследователей, подчеркивает, насколько ненадежными могут быть любые воспоминания о сне наяву.

Исследование устанавливает, что при определенных обстоятельствах можно посылать сообщения в чей-то сон, а они слушать, вычислять ответ и отвечать. Испытуемые могли запоминать инструкции перед сном о том, как отвечать на вопросы, и правильно отвечать на вопросы о своей бодрствующей жизни, например: "Вы говорите по-испански?"

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"Мы давно знали, что познание и сознание не отключаются во время сна, - говорится в исследовании, - но наши результаты теперь расширяют возможности эмпирического заглядывания внутрь спящего разума. Появление интерактивных сновидений - с новыми возможностями для получения реальных - временная информация о сновидении и для изменения хода сновидения - может открыть новую эру исследований сна и загадочных когнитивных измерений сна".

Исследователи говорят, что это "интерактивное исследование сновидений" должно открыть целый ряд новых исследовательских возможностей, включая проверку способности управлять содержанием чьего-либо сновидения извне. Сюда могут входить сны, «подобранные в соответствии с целями человека, например, отработка музыкальных или спортивных навыков», или терапевтические сны, «уменьшающие воздействие эмоциональной травмы», с обратной связью от субъекта в реальном времени.

Также могут быть сеансы, предназначенные для решения проблем с использованием состояния сна как другой точки зрения на проблемы, или для интерактивных сеансов «лунной съемки», пытающихся «объединить творческие преимущества сновидения с логическими преимуществами бодрствования». По словам исследователей, художники и писатели "также могут получить вдохновение от общения во сне".

Напомним, ранее сообщалось, что ученые выяснили, как мозг стирает сновидения.