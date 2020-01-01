Интересный факт дня: Две мутации коронавируса слились в одну

Это значит, что нас ждет всплеск пандемии.

Два варианта коронавируса, впервые выявленные в Великобритании и Калифорнии, по-видимому, объединились в сильно мутировавший гибрид. Это может сигнализировать о новой фазе пандемии covid-19, поскольку может появиться больше гибридных вариантов.

На данный момент одна последовательность генома коронавируса SARS-CoV-2 депонирована в базе данных из тысяч человек из США. Последовательность имеет контрольные признаки того, что она является гибридным вирусом, созданным в результате рекомбинации между двумя разными линиями SARS-CoV-2 .

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Коронавирусы, такие как SARS-CoV-2, обладают эволюционной сверхспособностью, называемой "рекомбинацией", которая позволяет двум близкородственным вирусам смешивать и сопоставлять свои геномы в новые комбинации. В отличие от обычной мутации, которая происходит медленно, по одному изменению за раз, рекомбинация может вызвать массовые изменения в геноме коронавируса одним махом.

Но пока нет никаких доказательств того, что рекомбинант передается от человека к человеку, хотя ученые говорят, что этого нельзя исключать и что необходимо будет следить за "расширением", что означает, что рекомбинант может появиться в популяции, а затем увеличиться. по частоте, что позволяет предположить, что он превосходит существующие вирусы.

По мере того, как появляются и начинают циркулировать более генетически различные варианты SARS-CoV-2 в одних и тех же географических районах, вероятность появления опасных рекомбинантов возрастает. Этот конкретный рекомбинант может ни к чему не привести, но он может предвещать новую фазу пандемии с появлением рекомбинантов повсюду.

Вирусологи предупредили о рекомбинации довольно рано во время пандемии Сovid-19 и с тех пор следят за ней. Два анализа, опубликованные в декабре и январе, независимо друг от друга сообщили, что он еще не был обнаружен, хотя это может быть связано с тем, что до этого времени все циркулирующие вирусы были настолько генетически похожи, что было невозможно выделить происходящие события рекомбинации из фонового шума нормальной мутации.

Однако недавно появившиеся варианты, включая B.1.1.7 и B.1.429, могут быть достаточно генетически различимы, чтобы рекомбинация оставила заметный след в геноме.

Напомним, ранее сообщалось, что COVID-19 вызывает необъяснимые изменения в мозге.