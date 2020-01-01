Мумия древнеегипетского фараона открыла тайну его гибели

Похоже, фараона убили.

В мумиях есть что-то, что всегда очаровывает людей. Мы видим это по тому вниманию, которое уделяется мумиям на музейных выставках, и по их частому появлению в книгах, фильмах и играх.

Возможно, дело в том, что они мертвы, но все же можно идентифицировать как людей - в каком-то смысле одновременно мертвые и живые. Какой бы ни была причина, всегда интересно, когда исследование раскрывает новую информацию о мумифицированных останках.

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Секененра Таа II был известен как "Храбрый" и правил южным Египтом в течение относительно короткого периода, примерно с 1558 по 1553 год до нашей эры. Его правление внезапно закончилось, когда он встретил очень насильственную смерть.

Теперь исследователи из Каирского университета и Министерства древностей Египта использовали современные методы визуализации, чтобы выявить новые подробности этой смерти.

Останки Секененра были впервые обнаружены в 1881 году, а обследования в 1886 и 1906 годах показали, что он получил серьезные травмы головы.

В 1960-х рентгеновские снимки выявили пять отдельных травм на его голове, но нигде больше.

Вдобавок ко всему его бальзамирование, казалось, было произведено очень наспех. Как ни странно, соли не использовались для сохранения тела, мозг оставался на месте, а бинты не вставлялись в череп.

Для Секененры Таа II сильные травмы, возможно, были результатом смерти в битве или казни королем, вторгшимся на север страны. Одна теория также предполагала, что он был убит во сне.

В новом исследовании команда применила компьютерную томографию (КТ) к останкам для дальнейшего исследования.

Мумиям тоже делают томографию Sahar Saleem

КТ - это неинвазивный метод визуализации, который в основном накладывает несколько рентгеновских лучей друг на друга для создания трехмерных изображений как мягких, так и твердых тканей. Обычно мы думаем об этом в клинических условиях, но он имеет долгую историю использования в судебной медицине для безопасного изучения останков, содержащихся в бинтах или мешках для трупов.

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Компьютерная томография показала, что тело не находится в своем обычном анатомическом положении. Несмотря на то, что он был в необычном состоянии, показатели скелета и зубов подтвердили возраст около 40 лет.

Изображения внутри черепа подтвердили, что попыток удалить мозг не было. КТ-исследование показало степень травм Секененра: разрез на правой стороне его лба, колотая рана чуть выше правого глаза, перелом носа и скулы, разрез в области левой щеки, переломы над правым ухом, и перелом кости внутри черепа, который проходит за глазами.

Секененра умер невероятно насильственной смертью. Угол травм предполагал, что нападавшие располагались выше, то есть либо на лошади, либо когда он стоял на коленях лицом к нему. КТ позволила определить форму ран, показав, что несколько нападавших использовали несколько видов оружия.

Однако такие сильные черепно-мозговые травмы обычно сопровождаются защитными повреждениями на руках, когда жертва пытается защитить себя. Компьютерная томография подтвердила, что таких повреждений здесь нет.

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Большинство мумий этого периода кладут, скрестив руки на груди, но положение рук Секененры предполагает, что они были связаны вместе, а затем зафиксированы в момент смерти из-за состояния, известного как трупный спазм, когда тело внезапно напрягается после смерти.

Исследователи предполагают, что состояние бальзамирования было результатом не поспешности, а скорее состоянием тела. Есть свидетельства того, что бальзамировщики пытались прикрыть лицевые травмы пастой из материалов для бальзамирования.

Развитие новых технологий визуализации улучшает интерпретации того, как умирали древние люди. Здесь применение компьютерной томографии позволило повысить точность оценки возраста и выявить новые травмы, которые ранее не выявлялись.

Бесконтактные методы получения изображений используются во все более разнообразных археологических и криминалистических контекстах, поскольку они становятся более доступными, портативными и регистрирующими с большим разрешением.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве нашли настоящие египетские мумии и саркофаги.