Самый большой айсберг рассыпался на десяток мелких

Угрозы для животных больше нет.

Океан к северу от Антарктиды превратился в суп из сломанных айсбергов, согласно новому сообщению в блоге на веб-сайте Земной обсерватории NASA.

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На спутниковом снимке, сделанном 11 февраля 2021 года, зазубренные очертания 11 раздробленных айсбергов кружатся вокруг удаленного, заполненного пингвинами острова под названием Южная Георгия, расположенного примерно в 1500 км к северо-востоку от Антарктического полуострова.

Каждый замороженный кусок - это кусок некогда могущественного айсберга A-68a, который более трех лет носил титул самого большого айсберга в мире, прежде чем несколько недель назад раскололся на дюжину кусков. Теперь у каждой сломанной части есть собственное имя, начиная с A-68b и заканчивая A-68M. (Некоторые айсберги на этой фотографии не видны.)

Первоначально айсберг A-68a откололся от шельфового ледника Ларсен C в Антарктиде 12 июля 2017 года. В то время его размер составлял более 6000 квадратных километров. Несмотря на впечатляющую площадь поверхности, айсберг был невероятно тонким, и начиная с апреля 2020 года он начал терять большие глыбы льда.

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В конце 2020 года айсберг, казалось, шел на встречу с островом Южная Георгия (заморская территория Великобритании). Исследователи опасались, что айсберг выйдет на берег недалеко от острова, отрезав пути кормления тысячам тюленей, пингвинов и других животных, обитающих в Южной Георгии, и потенциально приведет к повсеместному голоду.

К счастью, айсберг изменил курс и начал дрейфовать вокруг острова, еще до того, как разбился на дюжину или около того кусков, покачивающихся вокруг этого места сегодня. Угроза животным на острове пока миновала.

Тем не менее, британские исследователи стремятся изучить потенциальное воздействие сломанного айсберга на морскую воду в районе Южной Георгии. Планируется, что два подводных робота будут изучать температуру, соленость и прозрачность воды вокруг останков A-68a (и всех его потомков) в течение нескольких месяцев, начиная с конца этого года, сообщал ранее Live Science.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA обнаружило будущий айсберг размером с два Киева.