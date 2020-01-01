Колоссальный вес городов утопит их при повышении уровня моря
Геофизик Том Парсонс из агентства Геологической службы США (USGS) рассмотрел Сан-Франциско как пример того, как крупные городские застройки могут влиять на реальную поверхность Земли и угнетать ее.
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По его расчетам, Сан-Франциско мог бы опуститься на целых 80 миллиметров по мере роста города с течением времени. Учитывая, что район залива находится под угрозой из-за повышения уровня моря на 300 мм к 2050 году, дополнительные вариации, добавленные медленным опусканием, достаточно значительны, чтобы вызывать опасения.
"Поскольку население земного шара непропорционально перемещается к берегам, это дополнительное опускание в сочетании с ожидаемым повышением уровня моря может усугубить риск, связанный с затоплением", - пишет Парсонс в своей статье.
Принимая во внимание инвентаризацию всех зданий в городе и их содержимого, исследование подсчитало, что вес Сан-Франциско (население: 7,75 миллиона человек) составляет около 1,6 триллиона килограммов - примерно 8,7 миллиона самолетов Boeing 747.
Этого может быть достаточно, чтобы искривлять реальную литосферу, на которой расположен городской центр, и, что, возможно, более существенно, чтобы изменить относительные уровни блоков разломов - плавающих глыб горных пород, составляющих поверхность Земли.
Фактически, проскальзывание в 80 мм, вероятно, будет консервативной оценкой, поскольку при расчетах веса не учитывались вещи, находящиеся за пределами зданий, в том числе транспортная инфраструктура, автомобили или людей. Такое же опускание вероятно и в других частях мира, хотя отчасти это зависит от местной геологии.
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"Конкретные результаты, полученные для района залива Сан-Франциско, вероятно, применимы к любому крупному городскому центру, хотя и с разной степенью важности", - пишет Парсонс .
"Эффекты антропогенной нагрузки на тектонически активных континентальных окраинах, вероятно, больше, чем в более стабильных континентальных недрах, где литосфера имеет тенденцию быть более толстой и жесткой".
Есть много других причин проседания, о которых следует подумать, включая смещение тектонических плит и откачку грунтовых вод, необходимую для поддержки растущего населения - то, что, как мы видели, привело к значительному опусканию городов в других частях мира.
Есть еще много подробностей, в которых стоит разобраться, особенно в городах, которые уже находятся под угрозой оседания. Уплотнение донных отложений и водоносных горизонтов под международным аэропортом Сан-Франциско на побережье - самым тяжелым зданием в городе - уже было подсчитано как вызывающее опускание на 4 мм ежегодно.
"Представленные здесь методы можно будет улучшить, используя спутниковые или аэрофотоснимки для более детального анализа зон вероятных наводнений", - пишет Парсонс.
Напомним, ранее сообщалось, что к концу века прибрежные города затопит.
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