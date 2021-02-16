Интересный факт дня: Почему мы так громко дышим, когда спим?

Чем объясняется громкое "дыхание во сне"?

Во время самого спокойного сна некоторые люди неприятно громко храпят, снижая шансы уснуть для любого, кто спит в их спальне. Но даже те, кто не храпит, дышат громче, когда спят, чем когда бодрствуют. Почему люди так громко дышат во сне?

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По словам доктора Тимоти Моргенталера, пульмонолога и специалиста по медицине сна из клиники Мэйо в Миннесоте, звук, издаваемый при дыхании - будь то бодрствование или сон - вызван вибрацией воздуха, движущегося через дыхательную трубку. Насколько громко звучит дыхание, зависит от того, насколько узка дыхательная трубка и как быстро воздух проходит через нее. "Вы можете рассматривать его почти как музыкальный инструмент", - сказал он.

Когда вы вдыхаете, быстрое движение воздуха, поступающего в верхние дыхательные пути - часть дыхательной системы, которая простирается от рта до гортани - снижает давление во всех дыхательных путях, также известных как дыхательные пути. Это изменение давления может вызвать схлопывание верхних дыхательных путей, затрудняющее дыхание. Рефлекс в верхних дыхательных путях предотвращает это коллапс и держит ваши трубы открытыми, когда вы бодрствуете. "Поскольку он открыт, поток через дыхательные пути не является турбулентным, поэтому воздух движется без особого шума", - сказал Моргенталер. Но когда вы спите, этот рефлекс не такой сильный. Верхние дыхательные пути имеют тенденцию частично разрушаться, и дыхание становится более шумным.

Сон, особенно во время быстрого движения глаз (REM), также приводит к снижению мышечного тонуса вокруг дыхательных путей, добавил Моргенталер. Другими словами, мышцы, поддерживающие дыхательные пути, расслабляются, позволяя дыхательной трубке сужаться. Когда дыхательные пути сужаются, скорость воздуха, проходящего через них, увеличивается. Воздух сильнее вибрирует и производит больше звука.

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Узость также означает, что ваше дыхание станет частым и поверхностным. По словам Моргенталера, в среднем человек делает около 14 вдохов в минуту во время бодрствования и 15 или 16 во время сна. Хотя во время сна вы дышите чаще, на самом деле вы потребляете меньше кислорода и выделяете меньше углекислого газа, потому что потребность вашего тела в вентиляции не так высока, как в бодрствующем состоянии.

Если дыхательная трубка человека становится особенно узкой, он может начать храпеть. По словам Моргенталера, это обычно происходит, когда дыхательные пути достигают диаметра соломинки в McDonald's. Когда он такой маленький, вибрирует не только воздух внутри дыхательных путей, но и ткани в этом районе, вызывая храп.

Если дыхательные пути человека еще больше сужаются во время сна, у него может развиться обструктивное апноэ во сне. Дыхательные пути могут стать настолько узкими, что дыхание становится невозможным, и человек просыпается, чтобы хватить ртом воздух. Даже у людей без апноэ во сне дыхательные пути могут сужаться до четырех раз в час. Когда это происходит чаще, это становится обструктивным апноэ во сне. Похудание часто является эффективным лечением, поскольку избыток жира вокруг дыхательных путей может затруднять дыхание. Моргенталер также рекомендовал отказываться от алкоголя перед сном, потому что он заставляет окружающие мышцы расслабляться. По его словам, если это не помогает, человеку может понадобиться аппарат, который держит постоянное положительное давление в дыхательных путях, чтобы поддерживать дыхательные пути открытыми во время сна.

Напомним, ранее сообщалось, что слишком долгий сон оказался смертельно опасным.