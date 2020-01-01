Интересный факт дня: Грязный воздух влияет на зрение

Зрение можно потерять от загрязнения атмосферы.

Заболевания глаз могут быть связаны с грязным воздухом freepik.com

Загрязнение воздуха может омрачить ваше зрение в более зрелом возрасте, согласно крупному исследованию, которое обнаружило связь между загрязнением воздуха мелкими частицами и дегенерацией желтого пятна, возрастным заболеванием глаз, которое может привести к необратимой слепоте.

Полученные данные служат четким напоминанием о том, что загрязнение воздуха может нанести вред нашему здоровью, хотя это исследование еще только начинается.

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Загрязнение воздуха - глобальная проблема, от которой невозможно избавиться: по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 90 процентов населения мира проживает в местах, где уровень качества воздуха превышает пределы, установленные для загрязнителей, представляющих опасность для здоровья.

Наибольшие опасения для общественного здравоохранения по поводу плохого качества воздуха связаны с такими загрязнителями, как твердые частицы (пыль, сажа и др.), приземный озон, диоксид азота, диоксид серы и другие газы, которые выбрасываются из автомобилей, тяжелой промышленности и сжигании дров.

Особое беспокойство вызывают мелкие частицы, сокращенно называемые PM 2.5 . Эти микроскопические частицы размером менее 2,5 микрометра могут проникать глубоко в легкие и попадать в кровоток, вызывая воспаление во всем теле.

Повторяющееся воздействие подобных загрязнителей может вызвать раздражение глаз и горла людей, затруднить дыхание. Кроме того, на загрязнение атмосферного воздуха приходится 43 процента смертей от хронической обструктивной болезни легких и более четверти всех смертей от рака легких, болезней сердца или инсульта .

В этом исследовании основное внимание уделялось возрастной дегенерации желтого пятна (AMD), состоянию, при котором зрение человека ухудшается с возрастом, что приводит к усилению потери зрения и, возможно, даже к слепоте.

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Заболевание связано с протекающими кровеносными сосудами в задней части глаза и небольшими сгустками жира и белка, которые накапливаются в макуле, части глаза в центре сетчатки. Генетика и курение являются одними из основных факторов риска этого состояния.

Для своего анализа исследователи взяли данные о тысячах людей, зарегистрированных в Биобанке Великобритании, и оценили годовые уровни загрязнения воздуха вокруг их домов, используя другие общедоступные наборы данных.

С 2006 года почти 116 000 человек попросили сообщить, диагностировал ли их врач дегенерацию желтого пятна.

Из этой большой группы 52 062 человека также проверяли зрение и измеряли толщину сетчатки, что является показателем любых изменений в их здоровье глаз.

Исследование показало, что люди, которые подвергались более высокому уровню загрязнения воздуха мелкими частицами, имели более высокий уровень самооценки AMD.

Воздействие других загрязнителей, включая диоксид азота, но не крупных твердых частиц, также было связано с изменениями толщины сетчатки, обнаруживаемыми на изображениях.

Но не поддавайтесь влиянию одних только больших цифр. Только крошечной части людей действительно был поставлен диагноз ВМД во время исследования - и помните, хотя это наблюдательное исследование может привлечь наше внимание к тенденциям и закономерностям, наблюдаемым в популяции, оно не может установить причину.

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Другими словами, исследователи делают все возможное в таких популяционных исследованиях, чтобы учесть другие факторы, такие как образ жизни, которые влияют на риск заболевания, но достаточно сказать, пытаясь распутать точные последствия воздействия загрязнения воздуха на здоровье в мире. где все взаимосвязано, не всегда ясно.

Исследователи предполагают, что загрязнение воздуха может повлиять на глаза окольными путями через воспаление и окислительный стресс, два защитных механизма, когда организм борется с инородным материалом и пытается детоксифицировать химические вещества, соответственно. Но для проверки этой вероятной связи потребуются дополнительные исследования.

Напомним, ранее мы узнали, что от загрязнения атмосферы ежегодно умирают 7 млн человек.