В Египте нашли самую старую промышленную пивоварню в мире

Археологи обнаружили в Египте промышленную пивоварню, возраст которой составляет 5000 лет.

Пиво - один из старейших готовых напитков человечества, артефакты и свидетельства его производства насчитывают тысячи лет. Дальнейший свет на его долгую и легендарную историю проливают новые находки, сделанные археологами, работающими в Египте, которые обнаружили первую в мире пивоварню промышленного масштаба, которая, по их мнению, выкачивала тысячи литров пива для древних королей региона.

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В последние несколько лет мы видели, как археологи делали открытия, которые изменили наше понимание истории пива, прослеживая его корни через 5000-летние сосуды и воронки и даже воссоздавая эти древние сорта пива в лаборатории . Одно открытие в Израиле обнаружило доказательства производства пива, возраст которого, как выяснилось, составляет около 13000 лет, что делает его самым старым известным нам примером.

Инфраструктура пивоварения, открытая недавно в Абидосе, одном из старейших городов древнего Египта, не совсем так давно, но рисует картину серьезного производства в этом районе. На открытие уже более столетия, оно связано с раскопками 1912 года, в ходе которых археологи обнаружили набор из восьми зерновых печей, расположенных в аккуратный ряд, среди других гробниц и построек в этом районе, датируемых 3100 г. 2700 г. до н.э.

Тут варили пиво

Между тем артефакты с других мест в этом районе показали, что эти печи использовались для производства пива. Таким образом, за последние несколько лет археологи вернулись на первоначальное место и продолжили раскопки, чтобы раскрыть весь объем этой пивоваренной операции и собрать образцы для датирования и анализа.

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Теперь они знают, что этот завод был способен производить более 22 000 литров пива за раз, что на порядок больше, чем что-либо еще, работавшее в то время в Древнем Египте. Ученые утверждают, что объект, расположенный в священной пустыне, которая была исключительно владением первых королей Египта, служила важной частью королевского самовыражения в критический период в истории страны.

“Теперь мы можем добавить к этим более известным символам ранней королевской власти промышленное производство, построенное в беспрецедентных масштабах для поддержки королевских ритуалов в древнем Абидосе“, - пишет Венди Дойон из Пенсильванского университета, принимавшая участие в экспедиции на Северный Абидос.

Напомним, ранее сообщалось, что в древних горшках найдены следы пива.