Виновника снегопадов в Украине показали из космоса
Огромное количество пыли из пустыни Сахара продвинулось через Средиземное море в Центральную Европу в эти выходные. Высокая концентрация пыли окрасило небо и снег в оранжевый цвет в южной и центральной частях Европы, создав апокалиптический пейзаж.
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Из-за этого общая погода над Европой стала холоднее в результате формирования фронтальных систем, пересекающих Атлантический океан в южные части Европы.
Благодаря блокирующей схеме в арктическом регионе, более холодные воздушные массы пошли в Скандинавию, Восточную Европу и накрыли Украину.
А космонавты на МКС даже смогли сфотографировать этот оранжевый циклон с пылью из Сахары.
Напомним, ранее сообщалось, что спутник NASA заснял пыль из Сахары над океаном.
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