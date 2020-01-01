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Виновника снегопадов в Украине показали из космоса

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Песок из Сахары накрыл Европу.
Пыль из Сахары вызвала снегопады
Пыль из Сахары вызвала снегопады
twitter.com/KudSverchkov

Огромное количество пыли из пустыни Сахара продвинулось через Средиземное море в Центральную Европу в эти выходные. Высокая концентрация пыли окрасило небо и снег в оранжевый цвет в южной и центральной частях Европы, создав апокалиптический пейзаж.

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Из-за этого общая погода над Европой стала холоднее в результате формирования фронтальных систем, пересекающих Атлантический океан в южные части Европы.

Благодаря блокирующей схеме в арктическом регионе, более холодные воздушные массы пошли в Скандинавию, Восточную Европу и накрыли Украину.

А космонавты на МКС даже смогли сфотографировать этот оранжевый циклон с пылью из Сахары.

Напомним, ранее сообщалось, что спутник NASA заснял пыль из Сахары над океаном.

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Теги: Сахара, космос, МКС, снег, Украина
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