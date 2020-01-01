Рядом со Стоунхенджем были обнаружены древние могилы

Их нашли археологи, когда проверяли место для строительства подземного туннеля.

Археологические работы перед строительством дорожного туннеля рядом со Стоунхенджем привели к обнаружению древних могил, в том числе одной с останками ребенка, возрастом более 4500 лет. Также были найдены странное земное ограждение и доисторическая керамика среди других захороненных сокровищ.

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Некоторые из находок могли быть использованы людьми, которые построили загадочный памятник эпохи неолита, и все открытия показывают, что этот регион был населен разными древними народами на протяжении тысячелетий.

"В совокупности [находки] позволяют нам составить более подробную картину того, чем люди занимались и как жили в окрестностях Стоунхенджа", - сказал Мэтт Ливерс, археолог-консультант Wessex Archeology.

Прежде чем приступить к реализации проекта стоимостью 2,4 миллиарда долларов по перемещению близлежащей автомагистрали под землю, власти Великобритании поручили компании Wessex Archeology провести тщательное исследование земли над ней.

Для этого археологи ходили по полям и создавали траншеи и ямы для проверки археологических остатков и артефактов вдоль полосы протяженностью 3 км, где планируется проложить автомобильный туннель, сообщил Ливерс в электронном письме.

Команда руководствовалась исследованиями с воздуха и использовала оборудование для геофизических исследований для поиска земель, нарушенных копанием и построек в далеком прошлом.

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Хотя правительство Великобритании одобрило создание вызывающего споры туннеля Стоунхендж в 2020 году, проект все еще сталкивается с юридическими проблемами. Противники говорят, что это повредит один из самых ценных древних ландшафтов в мире.

По словам Ливерса, последние находки были сделаны в ходе предварительных исследований этого района, до того, как в этом году начнутся полные археологические раскопки.

Среди последних находок - несколько могил, раскопанных к юго-западу от круга Стоунхенджа, которые, как полагают, принадлежат культуре кубков, названной в честь их практики захоронения мертвых в керамических сосудах для питья в форме колокола.

Люди этой культуры жили в Западной Европе между 2800 и 1800 лет до н.э., начиная с периода энеолита, когда появились первые медные инструменты.

В одной из могил исследователи нашли простой горшок рядом с останками младенца, хотя остались только косточки черепа. В другой яме поблизости находятся останки женщины, которая умерла в возрасте 20 лет, ее тело прижалось к относительно украшенному горшку или стакану.

Исследовательская группа также нашла в ее могиле фрагмент медного шила или иглы и загадочный цилиндрический сланцевый предмет, возможно, часть посоха или дубинки.

Считается, что обеим могилам около 4500 лет, то есть они примерно того же возраста, что и меньшие камни вокруг и внутри основного круга больших песчаниковых столбов в Стоунхендже, сказал Ливерс.

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Вдоль запланированного маршрута туннеля также были найдены захороненные тайники с другими древними артефактами, включая керамические сосуды, кремни и оленьи рога, которые, возможно, использовались для раскопок.

"Стоунхендж строился в течение очень длительного периода времени; даже отдельные этапы его строительства могли занять годы или десятилетия", - сказал он. "Вполне возможно, что люди, которые оставили эти вещи или были похоронены поблизости, сыграли определенную роль в строительстве Стоунхенджа".

Предварительные исследования также обнаружили канавы к юго-востоку от памятника, которые могут быть частью форта железного века, известного в местном масштабе как «Лагерь Веспасиана» - названного в честь римского генерала, впоследствии императора, который руководил военными войсками в этом районе во времена Римской империи. вторжение в Британию после 43 года нашей эры. Даже в этом случае нет никаких доказательств того, что форт имел какое-либо отношение к нему.

Археологи также обнаружили к югу от могил ряд закопанных канав, которые, по-видимому, образуют ограду. Похоже, что он датируется периодом от среднего до позднего бронзового века, примерно после 3500 лет назад, когда поблизости было поселение, сказал Ливерс.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ирландии нашли еще один Стоунхендж.