Астрономы определили самый далекий известный объект в Солнечной системе

Его назвали Далеко-далеко.

Долгое время Плутон был самым дальним из известных нам объектов в Солнечной системе, но до него рукой подать по сравнению с более поздними открытиями. Теперь астрономы подтвердили, что в настоящее время является самым далеким объектом из всех - Farfarout (далеко-далеко).

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Предварительно обозначенный как 2018 AG37, Farfarout находится в удивительных 132 астрономических единицах (а.е.) от Солнца, или почти в 20 миллиардах километров. Для справки, Земля находится на расстоянии 1 астрономической единицы от Солнца, и даже Плутон достигает всего 49 астрономических единиц на самом дальнем расстоянии. Farfarout также обгоняет недавно открытые объекты, такие как Farout (далекий), который сейчас находится на 124 а.е., или Гоблин, который в настоящее время находится на расстоянии 80 а.е.

Сравнение расстояния от 2018 AG37 до Солнца UH

Интересно, что сейчас это может быть самый дальний из известных объектов в Солнечной системе, но, несмотря на свое название, Farfarout не всегда удерживает это звание. Он находится на чрезвычайно эксцентричной 1000-летней орбите, которая размахивает его примерно до 175 а.е., и даже это не рекорд, бледнеющий по сравнению с невероятным максимальным расстоянием в 2300 а.е. В ближайшей точке к Солнцу Farfarout составляет всего 27 а.е. - это ближе к Солнцу, чем Нептун.

“Вероятно, Farfarout был выброшен во внешнюю часть Солнечной системы, слишком близко подойдя к Нептуну в далеком прошлом“, - говорит Чад Трухильо, автор исследования, описывающего эту находку.

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Впервые Farfarout был обнаружен в январе 2018 года астрономами с помощью телескопа Subaru, но точное расстояние до него определить не удалось. Находясь так далеко, объект невероятно тусклый и очень медленно движется по небу. Необходимы дальнейшие наблюдения, чтобы отследить его путь и выяснить его размер.

При этом астрономы подсчитали, что ее ширина составляет около 400 км, что намного меньше, чем любая официально признанная карликовая планета. Будут проведены дальнейшие исследования, которые помогут более четко определить его орбиту и другие характеристики.

И со временем ему будет присвоено более серьезное имя, чем Farfarout, и менее сухое, чем 2018 AG37.

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