Ученые: Смертельный сход ледника в Индии - только начало

Схода ледника можно было бы избежать.

Эксперты предупреждают, что ледниковый прорыв, который вызвал смертоносное наводнение в Индийских Гималаях в выходные, был катастрофой, которая должна была произойти. И она может повториться в регионе, трансформированном изменением климата и неконтролируемым развитием инфраструктуры.

Азия является домом для некоторых из крупнейших водных путей мира, от Ганга и Инда в Индии до Янцзы и Меконга, берущих начало в Китае, и эта “змея“ простирается на тысячи километров.

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Они поддерживают средства к существованию огромного числа фермеров и рыбаков и поставляют питьевую воду миллиардам людей, но в последние годы они оказались под беспрецедентным давлением.

Более высокие температуры вызывают сокращение ледников, питающих реки, что угрожает водоснабжению, а также увеличивает вероятность оползней и наводнений, в то время как критики обвиняют строительство плотин и загрязнение окружающей среды в нанесении ущерба хрупким экосистемам.

“Реки действительно подвергаются риску из-за проектов развития, сброса твердых и жидких отходов, добычи песка и камня“, - сказал Химаншу Таккар из Южноазиатской сети по плотинам, рекам и людям. “Изменение климата - это долгосрочный процесс, который уже начался. Воздействия уже проявляются. Так что во всех отношениях реки находятся под большей угрозой“.

Катастрофа в Индии, по всей видимости, была вызвана прорывом ледника, который спустил стену воды, которая хлынула вниз по долине в штате Уттаракханд, разрушив мосты и дороги и поразив две гидроэлектростанции.

#WATCH | Water level in Dhauliganga river rises suddenly following avalanche near a power project at Raini village in Tapovan area of Chamoli district. #Uttarakhand pic.twitter.com/syiokujhns — ANI (@ANI) February 7, 2021

Десятки человек погибли и более 170 человек пропали без вести после аварии на реке Дхаулиганга, которая впадает в Ганг.

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Пока неясно, что повредило ледник и спровоцировало аварию, но есть подозрения, что строительство гидроэнергетических объектов в районе с высокой сейсмической активностью могло способствовать этому.

“Этот район подвержен уязвимости, он не подходит для такого рода строительства гидроэнергетики“, - сказал Химаншу. “Правильное планирование, оценка воздействия, надлежащая геологическая оценка - этого здесь не произошло“.

Патрисия Адамс, исполнительный директор канадской экологической неправительственной организации Probe International, сказала, что строительство плотины в таком районе просто слишком опасно, так как это делает склоны холмов нестабильными и вызывает оползни.

Некоторые также указали на повышение температуры как на способствующий фактор.

Крупное исследование в 2019 предложенных гималайских ледниках растаяло в два раза быстрее с начала века, как и в 25 предыдущих лет.

“Последствия изменения климата в Гималаях реальны“, - сказал Бенджамин П. Хортон, директор Обсерватории Земли Сингапура. По его словам, потеря ледников в Гималаях не только увеличивает опасность несчастных случаев, но и лишает местные сообщества воды для питья и использования в сельском хозяйстве.

В последние годы в регионе были и другие стихийные бедствия, связанные с наводнениями. В 2013 году около 6000 человек погибли, когда внезапные наводнения и оползни унесли целые деревни в Уттаракханде, когда реки вышли из берегов из-за муссонных дождей.

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В соседнем Китае также усилились наводнения на крупных реках.

В прошлом году Янцзы, самый длинный водный путь в Азии, пострадал от рекордных наводнений, в результате которых погибли сотни людей и были затоплены тысячи домов, причем экологи заявили, что это указывает на усиление воздействия изменения климата.

Китай также построил обширную сеть плотин, хотя власти настаивают на том, что эта инфраструктура помогает смягчить последствия наводнения, а не усугубляет проблему.

Как и в Индии, это вызвало споры: некоторые обвиняли конструкции в том, что они способствовали землетрясениям и оползням.

Напомним, ранее сообщалось, что уровень океана катастрофически быстро поднимается.