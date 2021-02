Ученые: Смертельный сход ледника в Индии - только начало

Эксперты предупреждают, что ледниковый прорыв, который вызвал смертоносное наводнение в Индийских Гималаях в выходные, был катастрофой, которая должна была произойти. И она может повториться в регионе, трансформированном изменением климата и неконтролируемым развитием инфраструктуры.

Азия является домом для некоторых из крупнейших водных путей мира, от Ганга и Инда в Индии до Янцзы и Меконга, берущих начало в Китае, и эта “змея“ простирается на тысячи километров.

Они поддерживают средства к существованию огромного числа фермеров и рыбаков и поставляют питьевую воду миллиардам людей, но в последние годы они оказались под беспрецедентным давлением.

Более высокие температуры вызывают сокращение ледников, питающих реки, что угрожает водоснабжению, а также увеличивает вероятность оползней и наводнений, в то время как критики обвиняют строительство плотин и загрязнение окружающей среды в нанесении ущерба хрупким экосистемам.

“Реки действительно подвергаются риску из-за проектов развития, сброса твердых и жидких отходов, добычи песка и камня“, - сказал Химаншу Таккар из Южноазиатской сети по плотинам, рекам и людям. “Изменение климата - это долгосрочный процесс, который уже начался. Воздействия уже проявляются. Так что во всех отношениях реки находятся под большей угрозой“.

Катастрофа в Индии, по всей видимости, была вызвана прорывом ледника, который спустил стену воды, которая хлынула вниз по долине в штате Уттаракханд, разрушив мосты и дороги и поразив две гидроэлектростанции.

#WATCH | Water level in Dhauliganga river rises suddenly following avalanche near a power project at Raini village in Tapovan area of Chamoli district. #Uttarakhand pic.twitter.com/syiokujhns