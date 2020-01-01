Интересный факт дня: Шизофрению можно опознать еще в утробе матери

Плацента может подсказать, что у ребенка разовьется шизофрения в будущем.

Полученные данные подтверждают формирующуюся картину шизофрении как генетического заболевания, судьба которого определяется осложнениями, которые могут возникнуть во время беременности.

Исследователи из Института развития мозга Либера при Университете Джонса Хопкинса и Университета Северной Каролины в США проанализировали взаимосвязь между ключевыми генами и когнитивным развитием в первые несколько лет после рождения.

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"Идентифицируя конкретные гены, активированные в плаценте, которые кажутся уникальными для риска шизофрении, мы сосредоточили внимание на ряде биологических процессов, которые могут быть нацелены на улучшение здоровья плаценты и снижение риска шизофрении", - говорит Дэниел Р. Вайнбергер, директор Института Либера.

"На сегодняшний день профилактика с раннего возраста казалась недостижимой, если не невообразимой, но эти новые идеи предлагают возможности для изменения парадигмы".

Хотя любая возможная стратегия профилактики остается в далеком будущем, исследование действительно приближает нас к пониманию того, как гены определяют развитие шизофрении и какое влияние беременность оказывает на их проявление.

Симптомы расстройства обычно не проявляются до раннего взросления, проявляясь в разнообразных формах поведения и симптомах.

У некоторых шизофрения переживается как спутанность сознания или дезорганизованное мышление. В более серьезных случаях это может проявляться галлюцинациями, нарушением контроля над моторикой и бредом.

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В чем разница в степени тяжести или даже в том, как именно развивается заболевание, до сих пор полностью неизвестно.

Десятилетия исследований привели к разочаровывающему ряду подсказок. Исследования близнецов показывают, что примерно в четырех из пяти диагнозов ключевую роль играют гены. Тем не менее, примерно в 20% случаев остается без очевидного наследования.

Популяционные исследования выявили корреляцию между детскими заболеваниями, проблемами до или вскоре после рождения и даже потенциальной ролью сезона, в котором мы родились.

Объединяя доказательства, кажется, что гены, которые мы наследуем, могут поставить нас в невыгодное положение, если среда, в которой развивается наш мозг, в решающие моменты станет неприятной.

Вайнбергер и его команда продемонстрировали в 2018 году, что примерно треть генов, связанных с шизофренией, экспрессировалась плацентой во время сложных беременностей, особенно при высоком кровяном давлении или приводивших к преждевременным родам.

Казалось, что младенцы мужского пола по какой-то причине особенно подвержены риску дальнейшего развития шизофрении.

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Основываясь на этом исследовании, ученые снова посмотрели на гены, экспрессирующиеся в плаценте во время ранних осложнений, ища корреляции с другими неврологическими расстройствами, такими как аутизм или признаки проблем с обучением.

Они обнаружили, что оценка геномного риска шизофрении была сильным предиктором трудностей когнитивного развития в младенчестве у взрослых с шизофренией, а также относительного размера их мозга на основе МРТ.

Но не было никаких указаний на то, что эти гены предрасполагают растущий мозг к каким-либо другим условиям.

"Измерение генетических показателей шизофрении в плаценте в сочетании с изучением моделей когнитивного развития и осложнений в раннем возрасте в первые два года может оказаться важным подходом для выявления детей с повышенным риском", - говорит Вайнбергер.

Высокий показатель риска сам по себе не является диагнозом шизофрении. Даже осложнения во время беременности могут компенсировать другие генетические факторы окружающей среды, подталкивая неврологическое развитие в других направлениях.

В конце концов, мозг - это сложный орган, и мы до сих пор разбираемся в множестве факторов, которые могут определить, как они устроены.

Но знание того, что существует риск, может помочь родителям развить собственное понимание шизофрении и предоставить своей семье ресурсы, необходимые им, чтобы помочь справиться с любыми возможными проблемами, связанными с этим расстройством.

Возможно, однажды появятся возможности уменьшить любые негативные последствия, которые могут иметь эти "гены шизофрении".

"Понимание траекторий, ведущих к нарушениям развития нервной системы, - большая проблема, но необходимая для разработки стратегий, направленных на профилактику", - говорит Вайнбергер.

Напомним, ранее мы узнали, что человек должен жить только 38 лет.