Китай добрался до Марса: Зонд Тяньвэнь вышел на орбиту Красной планеты

По сообщениям китайских СМИ, первая национальная миссия на Марс, Tianwen-1 (Тяньвэнь-1), прибыла на орбиту вокруг Красной планеты.

Китай стал шестой организацией, которая отправила зонд на Марс, присоединившись к США, Советскому Союзу, Европейскому космическому агентству, Индии и Объединенным Арабским Эмиратам, чей орбитальный аппарат Надежда достиг Красной планеты только 9 февраля.

И сегодняшнее достижение готовит почву для чего-то еще более грандиозного через несколько месяцев - приземления десантно-вездеходной пары Тяньвэнь-1 на большой равнине в северном полушарии Марса под названием Utopia Planitia, которая, как ожидается, состоится в мае этого года. (Китай обычно не оглашает детали своих космических миссий заранее, поэтому мы не знаем наверняка, когда произойдет эта посадка.)

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Китай пытался попасть на Марс еще в ноябре 2011 года, запустив орбитальный аппарат Yinghuo-1 в рамках российской миссии по возврату образцов Фобос-Грунт. Но Фобос-Грунт так и не покинул околоземную орбиту, а "Иньхуо-1" разбился и сгорел вместе с российским зондом и другим грузом.

Однако Тяньвэнь-1 ( что означает "Вопросы Небес" ) - это большой шаг вперед по сравнению с Иньхо-1. Во-первых, эта текущая миссия полностью осуществляется под руководством Китая; Он был разработан Национальным космическим управлением Китая (при некотором международном сотрудничестве) и запущен китайской ракетой Long March 5 23 июля 2020 года.

Tianwen-1 также намного более амбициозен, чем более ранний орбитальный аппарат, который весил всего 115 килограммов. Tianwen-1 стал тяжелее на 5000 кг на старте, и он состоит из дуэта орбитального аппарата и спускаемого аппарата.

Эти аппараты по-разному исследуют Марс. Например, орбитальный аппарат будет изучать планету сверху с помощью камеры высокого разрешения, спектрометра, магнитометра и радиолокационного прибора для картографирования льда, а также другого научного оборудования.

Орбитальный аппарат также будет ретранслировать сообщения с марсохода, который обладает собственным впечатляющим научным комплексом. Среди оборудования марсохода - камеры, климатические и геологические инструменты, а также георадар, который будет искать водные карманы под грунтом Марса.

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"На Земле в этих карманах могут находиться процветающие сообщества микробов, поэтому обнаружение их на Марсе станет важным шагом в наших поисках жизни в других мирах", - написало Планетарное общество в описании миссии Tianwen-1.

Посадочный модуль, тем временем, будет служить платформой для марсохода, развернув аппарель, по которой колесный аппарат будет скатываться на поверхность Марса. Эта установка аналогична той, которую Китай использовал на Луне со своими марсоходами Chang'e 3 и Chang'e 4, последний из которых все еще работает на каменистом спутнике Земли.

Если марсоход и посадочный модуль Tianwen-1 благополучно сядут в мае этого года и приступят к работе, Китай станет второй страной после США, которая успешно эксплуатирует космический корабль на поверхности Красной планеты в течение значительного количества времени. (Советский Союз совершил первое в истории мягкое приземление на Красной планете в рамках своей миссии на Марс 3 в 1971 году, но этот посадочный модуль погиб менее чем через две минуты после удара о Красную планету).

Планируется, что орбитальный аппарат Tianwen-1 проработает по крайней мере один марсианский год (около 687 земных дней), а целевой срок службы марсохода составляет 90 марсианских дней или солей (около 93 земных дней).

Напомним, ранее сообщалось, что китайский марсианский зонд сделал эпическое селфи из дальнего космоса.