В Казахстане вырос ледяной вулкан

Это природное явление появляется каждый год.

Этой зимой в Казахстане сложились метеорологические условия, в результате чего ледяная башня высотой 13,7 метра образовалась из родниковой воды, хлынувшей из ледяной равнины.

Башня появилась в Алматинской области, где низкие температуры означают, что равнины зимуют, покрытые толстым слоем льда и снега.

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Образовавшийся полый ледяной конус в прошлом некоторыми учеными назывался "ледяным вулканом". Хотя по форме они похожи, они представляют собой отдельное явление от каменных вулканов, извергающих лаву из-под земной коры.

В этом случае лед поступает из горячего источника. Вода разбрызгивается в атмосферу и замерзает, опускаясь обратно на поверхность. Со временем образуется впечатляющая полая конструкция.

Ледяная башня образуется каждый год в канун нового года и является местом, куда приезжают местные жители.

Вот несколько недавних фотографий в Instagram, на которых изображена достопримечательность, отмеченная в Кегене, небольшом городке неподалеку.

На видео, опубликованном в начале февраля, показаны толпы людей возле конуса:

Напомним, ранее сообщалось, что на Плутоне обнаружили два ледяных вулкана.