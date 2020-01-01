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Видео дня: Миллиард лет движения тектонических плит за 40 секунд

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Тектонические плиты, покрывающие Землю, как головоломка, движутся со скоростью роста наших ногтей, но в течение миллиарда лет этого достаточно, чтобы путешествовать по всей планете - как показано в новом увлекательном видео.
Как двигались тектонические плиты?
Как двигались тектонические плиты?
NASA

В одной из наиболее полных моделей движения тектонических плит, когда-либо созданных, ученые собрали миллиард лет движения в 40-секундный видеоклип, чтобы мы могли увидеть, как эти гигантские каменные плиты взаимодействовали с течением времени.

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По мере своего движения плиты влияют на климат, приливы, движения животных и их эволюцию, вулканическую активность, производство металлов и многое другое: они больше, чем просто прикрытие для планеты, это система жизнеобеспечения, которая влияет на все, что живет на поверхности.

"Впервые построена полная модель тектоники, включая все границы", - сказал Euronews геолог Майкл Тетли, получивший докторскую степень в Сиднейском университете. "В человеческом масштабе времени все движется в сантиметрах в год, но, как мы видим из анимации, континенты были повсюду во времени. Такое место, как Антарктида, которое мы видим сегодня как холодное, ледяное негостеприимное место, на самом деле когда-то было довольно прекрасное место для отдыха на экваторе".

Перемещение и скольжение плит - это настоящее зрелище, если вы посмотрите видео - массивы суши, которые находятся рядом с соседями, становятся дальними родственниками и наоборот, и вы можете быть удивлены тем, насколько недавно страны и континенты перешли в позиции, которые мы знаем сегодня.

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Понимание этих движений и закономерностей имеет решающее значение, если ученые хотят предсказать, насколько обитаемой будет наша планета в будущем, и где мы собираемся найти металлические ресурсы, необходимые для обеспечения экологически чистой энергии в будущем.

Движение плит оценивается на основе изучения геологических данных - магнетизма, который предоставляет данные об историческом положении субстратов по отношению к оси вращения Земли и типах материала, заключенного в образцах горных пород, которые помогают сопоставить части прошлых головоломок геологических плит.

Напомним, ранее сообщалось, что в Атлантике нашли признаки появления суперконтинента.

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Теги: видео, видео дня, тектонические плиты
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