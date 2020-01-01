Названы победители конкурса Travel Photographer of the Year 2020
Нет ничего лучше путешествия, чтобы разбудить фотографа внутри. Новизна нового неба, новых ландшафтов, новой флоры и фауны, а также необычность различных культур и образов жизни - мощные творческие афродизиаки, и нет лучшего оправдания, чем поездка куда-нибудь в новое место, чтобы достать камеру и поработать немного искусством. чтобы разлить свое чудо.
Читай также: Тигр и лис: Названы победители конкурса Фотограф года дикой природы
19-й ежегодный конкурс Travel Photographer of the Year (TPOTY) вступил в 2020 год - худший год за последние десятилетия для путешествий. Таким образом, из 25 000 с лишним изображений, присланных от фотографов из 147 стран, многие были сняты недалеко от дома, а другие - от фотографов, которые попали в карантин в других странах и были вынуждены оставаться там дольше, чем они планировали.
Победители объявлены, и, каковы бы ни были обстоятельства их создания, полученные изображения впечатляют.
Победитель в общем зачете этого года: Владимир Алексеев, который стал первым россиянином, получившим этот титул с разнообразным портфолио, включающим удивительно атмосферные изображения, подобные приведенному ниже:
TPOTY делает все возможное, чтобы поддержать молодых фотографов, и, со своей стороны, мы немного ошеломлены тем, что калейдоскопическое изображение с мультиэкспозицией ниже было получено из одного файла RAW, снятого 11-летним Мигелем Санчесом Гарсиа из Испании.
Читай также: Названы победители престижного фотоконкурса Sony World Photography Awards
Лучшим одиночным изображением в портфолио, выбранным комиссией из 15 высокопоставленных судей, стала работа австралийца Джеймса Смарта, который запечатлел торнадо «буровое долото», приземляющееся в Колорадо.
Не было забыто и движущееся изображение. В этом году в категории "Видео путешествий" победителем стал Джонатан Стоукс из Великобритании , чье видео «Братан» - прославление величия гор на стихи Т. Пэрри-Уильямса.
Смотри также другие фото, попавшие в номинации:
Напомним, ранее сообщалось, что
Полная версия правил