Названы победители конкурса Travel Photographer of the Year 2020

Посмотри на лучшие туристические фото.

Нет ничего лучше путешествия, чтобы разбудить фотографа внутри. Новизна нового неба, новых ландшафтов, новой флоры и фауны, а также необычность различных культур и образов жизни - мощные творческие афродизиаки, и нет лучшего оправдания, чем поездка куда-нибудь в новое место, чтобы достать камеру и поработать немного искусством. чтобы разлить свое чудо.

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19-й ежегодный конкурс Travel Photographer of the Year (TPOTY) вступил в 2020 год - худший год за последние десятилетия для путешествий. Таким образом, из 25 000 с лишним изображений, присланных от фотографов из 147 стран, многие были сняты недалеко от дома, а другие - от фотографов, которые попали в карантин в других странах и были вынуждены оставаться там дольше, чем они планировали.

Победители объявлены, и, каковы бы ни были обстоятельства их создания, полученные изображения впечатляют.

Победитель в общем зачете этого года: Владимир Алексеев, который стал первым россиянином, получившим этот титул с разнообразным портфолио, включающим удивительно атмосферные изображения, подобные приведенному ниже:

Владимир Алексеев из России, абсолютный победитель TPOTY этого года, сделал этот снимок во время солнечного затмения на норвежском острове Шпицберген tpoty.com

TPOTY делает все возможное, чтобы поддержать молодых фотографов, и, со своей стороны, мы немного ошеломлены тем, что калейдоскопическое изображение с мультиэкспозицией ниже было получено из одного файла RAW, снятого 11-летним Мигелем Санчесом Гарсиа из Испании.

11-летний Мигель Санчес Гарсия из Испании точно повернул направленную вверх камеру с широкоугольным объективом, чтобы сделать этот фантастический калейдоскопический снимок потолка финского леса с 8 экспозициями tpoty.com

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Лучшим одиночным изображением в портфолио, выбранным комиссией из 15 высокопоставленных судей, стала работа австралийца Джеймса Смарта, который запечатлел торнадо «буровое долото», приземляющееся в Колорадо.

Джеймс Смарт из Австралии оказался в Колорадо, когда этот торнадо коснулся земли, взорвав почву и придав ей землистый цвет tpoty.com

Не было забыто и движущееся изображение. В этом году в категории "Видео путешествий" победителем стал Джонатан Стоукс из Великобритании , чье видео «Братан» - прославление величия гор на стихи Т. Пэрри-Уильямса.

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