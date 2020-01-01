Компьютерные вирусы разносятся со страхом

Новое исследование показало, что киберпреступники используют страх, чтобы распространять по Twitter опасные вирусы и шпионское ПО.

Ученые из Кардиффского университета впервые показали, что твиты, содержащие вредоносные ссылки, с большей вероятностью содержат негативные эмоции, и что именно содержание твита увеличивает вероятность того, что им понравятся и поделятся им, а не количество последователей поста.

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Киберпреступники все чаще используют этот метод, известный как "атака с загрузкой с диска", чтобы скрыть вредоносный URL-адрес в соблазнительном твите и использовать его в качестве приманки, чтобы заманить пользователей на вредоносную веб-страницу.

После заражения системы пользователя конфиденциальная информация становится доступной неавторизованным пользователям, и их машины могут использоваться для проведения дальнейших атак.

Команда утверждает, что результаты показывают, что даже с учетом мер безопасности Twitter вредоносные URL-адреса все еще можно пропустить, и что этот пробел достаточно велик, чтобы за короткий период времени подвергнуть миллионы пользователей вредоносному ПО.

Они считают, что новые результаты могут быть использованы для создания типа фильтра, который поможет уменьшить количество твитов, загружаемых в программу обнаружения, что повысит вероятность обнаружения опасных твитов.

Новое исследование было опубликовано в журнале ACM Transactions on the Web.

В рамках исследования команда проанализировала случайную выборку из около 275 тысяч твитов из более чем 3,5 миллиона твитов, которые были отправлены во время семи крупных спортивных мероприятий - чемпионата мира по футболу 2014 года, Суперкубка 2015 и 2016 годов, чемпионата мира по крикету 2015 года, чемпионата мира по регби 2015 года, ЕВРО-2016 и Олимпийских игр 2016 года.

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"Известно, что крупные спортивные мероприятия привлекают огромное количество пользователей социальных сетей, что дает киберпреступникам прекрасную возможность заманить большое количество людей на свои вредоносные веб-сайты", - сказал ведущий автор исследования доктор Амир Джавед из Центра Кардиффского университета. для исследования кибербезопасности.

Команда определила 105 642 твита, содержащих вредоносные URL-адреса и 169 178 твитов, содержащих безопасные URL-адреса из этого набора данных, а затем использовала сложные компьютерные модели, чтобы оценить, насколько эти твиты сохранились на платформе через 24 часа после спортивного события.

Твиты, которые были классифицированы как безобидные, с большей вероятностью распространялись, если у пользователя было большое количество подписчиков, и твит содержал положительные эмоции, такие как "команда", "любовь", "счастье", "удовольствие" и "веселье".

Однако результаты показали, что злонамеренные твиты не были сильно связаны с количеством подписчиков постера и с большей вероятностью распространялись, когда содержание твита содержало отрицательные эмоции.

Твиты, отражающие страх, на 114% чаще ретвитировались, причем такие слова, как "убить", "драться", "стрелять" и "спор", регулярно включались в твиты, содержащие вредоносные URL-адреса.

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"Эти результаты свидетельствуют о том, что киберпреступники тщательно выбирают слова для включения в свои твиты, где ключевое слово может вызвать эмоциональное возбуждение с использованием отрицательных эмоций, таких как страх, гнев или печаль, которые побудят людей поделиться твитом и перейти по ссылке", - продолжил доктор Джавед. "Подобная связь была обнаружена между содержанием фейковых новостей и эмоциями, когда негативные эмоции с большей вероятностью способствовали распространению фейковых новостей".

Профессор Пит Бурнап, директор Центра исследований кибербезопасности и член Совета по искусственному интеллекту Великобритании, прокомментировал: "Это еще один фантастический пример работы нашей команды по прогнозированию и контролю кибератак с помощью инноваций в области искусственного интеллекта. Мы ставим использование в реальном мире в основу нашей исследовательской деятельности, и мы надеемся, что наши выводы дают пищу для размышлений, когда люди занимаются своими повседневными делами в социальных сетях".

Напомним, ранее сообщалось, что пароли миллионов пользователей Twitter могли украсть.