Интересный факт дня: Трансплантация фекалий лечит меланому

Пересадка бактерий позволят лучше реагировать на лекарства.

Недавние исследования открыли невероятно разнообразные способы, которыми кишечные бактерии могут влиять на наше здоровье, в том числе то, как они могут влиять на эффективность определенных лекарств. Одним из примеров этого являются противораковые препараты, известные как ингибиторы контрольных точек PD-1, которые улучшают способность иммунной системы бороться с раком, хотя работают только примерно у четверти пациентов.

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В 2017 году ученые провели исследование, в котором изучали роль кишечных бактерий пациента в этом, и потенциально определяли, отреагировали ли они на лечение. Ученые обнаружили, что у пациентов, которые недавно принимали антибиотики, в значительной степени отсутствовали определенные виды кишечных бактерий, и в результате у них был гораздо меньший успех при лечении PD-1.

Затем эти ученые провели эксперименты, в которых фекалии были взяты у людей, отреагировавших на лечение PD-1, и трансплантированы мышам. Впоследствии эти мыши положительно отреагировали на препарат. Другой группе мышей сделали пересадку фекалий от группы людей, которые принимали антибиотики и также не отреагировали.

Теперь ученые из Питтсбургского университета провели, по их словам, первое клиническое испытание, чтобы проверить эту идею на людях. Образцы кала были собраны у пациентов, которые "чрезвычайно хорошо ответили" на лечение PD-1, и вводились пациентам с запущенной меланомой, которые никогда не отвечали на какую-либо иммунотерапию в прошлом.

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Из 15 пациентов, которым была проведена трансплантация, у шести наблюдалось либо уменьшение опухоли, либо стабилизация заболевания, которая длилась более года. Анализ группы реципиентов трансплантата показал активность, соответствующую улучшенному ответу на лечение PD-1, например, усиление активации Т-клеток и уменьшение количества клеток, подавляющих иммунную систему. Команде удалось связать это с изменениями в микробиоме кишечника.

"Вероятность того, что пациенты, получавшие лечение в этом исследовании, спонтанно ответят на второе введение иммунотерапии против PD-1, очень мала", - сказал соавтор исследования Хассан Зарур, доктор медицинских наук. "Таким образом, любой положительный ответ следует отнести на счет введение фекального трансплантата".

Ученые надеются развить эти многообещающие результаты, проведя более крупные испытания с большим количеством пациентов с меланомой и исследуя, как этот метод может быть использован для борьбы с другими видами рака. Вместо того, чтобы полагаться на трансплантацию фекалий, конечной целью здесь является разработка лекарств, которые содержат необходимые микробы для правильного изменения микробиома кишечника.

Напомним, ранее сообщалось, что пересадка микрофлоры помогла вылечить аутизм.