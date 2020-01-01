Астрономы раскрыли тайну Семи сестер на небе

Миф о Плеядах заинтересовал ученых.

Люди, как современные, так и древние, давно знали о Плеядах , или Семи сестрах, небольшом скоплении звезд в созвездии Тельца.

Но это знаменитое собрание может указать путь к самой старой истории в мире, рассказанной нашими предками в Африке почти 100 000 лет назад, как было предложено в новом теоретическом исследовании. Чтобы доказать это, авторы статьи обращаются к сходству между греческими и коренными австралийскими мифами о созвездии. Но один эксперт сказал Live Science, что сходство в этих мифах может быть чистой случайностью, а не признаком их общего происхождения.

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Плеяды являются частью того, что астрономы называют рассеянным звездным скоплением, группой звезд, родившихся примерно в одно время. Телескопы определили более 800 звезд в этом регионе, хотя большинство людей могут увидеть только около шести в ясную темную ночь.

Астрономическая карта, на которой изображен бык Телец, образующий созвездие, раскрывающий звездное скопление Плеяды.

Тем не менее, культуры по всему миру часто называют это созвездие числом семь, называя их «Семь сестер», «Семь девушек» или «Семь маленьких девочек». Эта головоломка озадачила многих ученых, в том числе астрофизика Рэя Норриса из Университета Западного Сиднея и Организации научных и промышленных исследований Содружества по астрономии и космической науке в Австралии.

Норрис работал с коренными австралийцами и узнал многие из их историй о небе, в том числе рассказы о разных группах, которые идентифицируют Плеяды как семь девушек, которых преследует созвездие Ориона, которое в этих сказках является охотником. Эта сюжетная линия очень похожа на сюжет древнегреческих легенд об этих созвездиях.

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"Я всегда думал, что это действительно странно", - сказал Норрис.

Это не совсем удивительно, учитывая, что и Орион, и Плеяды являются яркими и заметными небесными объектами, и что вращение Земли заставляет нас думать, что первая гонится за второй по ночному небу. Некоторые исследователи пытались объяснить повествовательное сходство простым культурным обменом, сказал Норрис, учитывая, что европейцы прибыли в Австралию более двух веков назад. Но такой временной шкалы недостаточно для того, чтобы история так глубоко укоренилась в различных, обширных австралийских культурах, добавил он.

Норрис отметил, что одна из семи сестер - звезда, известная как Плейона - часто теряется в сиянии близлежащей звезды под названием Атлас, что делает ее невидимой для большинства человеческих глаз. Но 100 000 лет назад, когда люди впервые появились с африканского континента и расселились по миру, две звезды были бы более разделены в ночном небе, что, возможно, объясняет, почему Плеяды названы в честь семи существ во многих историях. Другими словами, наши предки, которые еще не покинули Африку, сначала придумали эту сказку, а затем унесли ее с собой, когда они мигрировали в Европу, через Азию и, наконец, в Австралию.

"У вас есть два косвенных доказательства", - сказал Норрис. "Вместе они выдвигают интересную гипотезу". Вместе с соавтором он 25 января разместил статью об этой возможности в допечатной базе данных arXiv. Их исследование было одобрено, но еще не опубликовано в рецензируемом журнале.

Отмечая, что это "забавная идея", астроном и архео-историк Брэдли Шефер из Университета штата Луизиана в Батон-Руж, который не участвовал в работе, не счел объяснение вероятным.

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"Люди есть люди, поэтому они будут заполнять небо мужскими и женскими фигурами. Только по чистой случайности примерно в половине случаев вы ожидаете, что данное созвездие будет ассоциироваться с мужчинами, а в половине случаев - с женщинами. Это означает, что "примерно четверть этого времени Орион будет мужским, а Плеяды - женскими", - сказал Шефер.

По словам Шефера, с учетом огромного количества традиционных историй могут возникнуть простые совпадения между любыми двумя культурами. Он также отметил, что в работе Норриса использовалась устаревшая информация о звездном местоположении для моделирования расстояния между Плейоной и Атласом 100 000 лет назад. Правильные данные помещают их в два раза ближе в течение этой эпохи, а это означает, что не будет значительных изменений в том, как созвездие представлялось нашим предкам.

Статья Норриса не полностью опирается на этот факт, упоминая, что звезды в Плеядах, как полагают, изменяются в зависимости от яркости, и, возможно, 100 000 лет назад одна из очень слабых звезд была гораздо более заметной, хотя никто не знает, насколько сильно эти звезды меняются по яркости в течение длительного времени.

Возможно, гипотеза верна, сказал Шефер, но имеющиеся доказательства не очень убедительны. Это дает "урок того, что нужно, чтобы доказать нечто подобное", - добавил он.

В качестве контрпримера он привел Большую Медведицу, еще одно хорошо известное созвездие, которое в культурах Евразии называют медведем. В этом случае данные свидетельствуют о том, что, по крайней мере, некоторые истории о Большой Медведице, вероятно, действительно возникли из общей истории происхождения, сказал он.

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Например, в значительном количестве из них "ковш" Медведицы обозначается как тело медведя, а три звезды на "ручке" обозначаются как его хвост (хотя у медведей нет длинных хвостов).

Тем не менее, во многих традиционных историях сибиряков в Восточной России, где люди также признают Большую Медведицу медведем, есть изменение. Ковш по-прежнему остается телом медведя, но три звезды на рукоятке обозначаются как три охотника, преследующие медведя. По словам Шефера, у Мицара, центральной звезды на рукояти, есть маленький слабый спутник, известный как Алькор, а в сибирских историях Алькор - это птица, помогающая вести охотников к медведю.

Он добавил, что значительное количество историй коренных американцев, рассказанных народами, проживающими на североамериканском континенте к северу от Рио-Гранде, очень похожи на Большую Медведицу, включая медведя, охотников и рулевых птиц. Учитывая, что множество других свидетельств показывает, что люди мигрировали по древнему сухопутному мосту в Беринговом проливе между современной Россией и Аляской тысячи лет назад, Шефер подумал, что гораздо более вероятно, что эти истории о Большой Медведице имеют общее происхождение.

Он добавил, что даже это объяснение не является общепринятым среди архео-историков. Но многие общие "характеристики означают, что это вызывающая воспоминания, забавная и, вероятно, правдивая история", - сказал он. По словам Шефера, это может быть не титанический предполагаемый временной интервал Ориона и Плеяд, составляющий 100 000 лет, но история, которой не менее 14 000 лет, по-прежнему впечатляет.

"Это делает Большую Медведицу старейшей интеллектуальной собственностью человечества", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что телескоп случайно нашел галактику в созвездии Кита.