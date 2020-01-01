Угроза миновала: Гигантский айсберг начал стремительно распадаться

Айсберг прошел мимо острова Южная Георгия не навредив животным.

Возможно, экологическую катастрофу удалось предотвратить, поскольку на изображениях, полученных с флота спутников ESA "Copernicus", видно, как гигантский айсберг A-68a отклоняется от острова Южная Георгия и начинает распадаться на более мелкие айсберги.

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Один из крупнейших когда-либо зарегистрированных айсбергов, A-68a откололся от ледяного покрова Антарктиды Ларсен-C в июле 2017 года. Хотя он был по площади 5664 квадратных километра и имел в среднем 232 м толщины, он быстро исчез из заголовков СМИ, поскольку он плыл на север в течение трех лет.

Затем, в 2020 году, спутниковые снимки и военные разведывательные полеты показали, что, хотя айсберг потерял более 30 процентов своего первоначального размера, он находился на курсе столкновения с Южной Георгией, которая является домом для устойчивых рыболовных угодий и одним из крупнейших в мире морским заповедником.

Опасались, что A-68c может застрять на широких отмелях, окружающих остров, и нанести крупномасштабный ущерб окружающей среде, нарушив режим питания местных тюленей и пингвинов, разорвав морское дно и затопив море холодной пресной водой со скоростью 767 кубометров в секунду, что в 12 раз превышает производительность реки Темзы.

Карта записи дрейфа А-68а ESA

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Похоже, что это не так, поскольку изображения с декабря 2020 года показали, что океанские течения толкали айсберг на юго-восток, и он терял массу, поскольку огромная часть айсберга откололась. Более многообещающе то, что он недавно начал разваливаться, когда на прошлой неделе образовался новый айсберг размером 53 км в длину и 18 км в ширину, получивший название A-68G. Затем появилась большая трещина и откололись еще два айсберга, A-6H и A-68I.

В результате, A-68A теперь имеет "всего" 60 км в длину и 22 км в ширину и находится в 225 км от Южной Георгии и дрейфует на юг. Другие айсберги также дрейфуют друг от друга: A-68H находится в 130 км от Южной Георгии и дрейфует на север в открытую воду.

По данным ESA, спутники Copernicus будут продолжать отслеживать айсберги и океанские течения, несущие их, поскольку они продолжают разрушаться и сокращаться.

Напомним, ранее сообщалось, что под айсбергом в Антарктиде нашли неизвестную экосистему.