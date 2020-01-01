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Ученые: Антарктида тает непредсказуемо быстро

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Антарктический ледяной щит не тает так, как предсказывали наши климатические модели.
Антарктика тает нелинейно
Антарктика тает нелинейно
freepik.com

Более подробная модель показывает, что, хотя скорость таяния льда на Южном полюсе быстро увеличивается, на этом пути бывают снегопады и кратковременные перерывы от таяния.

"Ледяной щит не изменяется с постоянной скоростью - это сложнее, чем линейное изменение", - объясняет Лей Ван, который занимается исследованиями в области гражданского, экологического и геодезического строительства в Университете штата Огайо. 

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"Изменения более динамичны: скорость таяния меняется в зависимости от времени".

Климатические прогнозы несовершенны по своей природе и подлежат постоянному пересмотру по мере того, как мы узнаем больше, но те, которые у нас есть для тающего ледяного покрова Антарктиды, вызывают больше споров, чем большинство других.

Хотя большинство моделей согласны с тем, что количество полярных льдов сокращается, степень таяния при различных сценариях выбросов сильно различалась.

Фактически, в течение многих лет ученые из Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) не могли прийти к единому мнению о том, как этот тающий лед в конечном итоге будет способствовать повышению уровня моря. В конце концов, было так много споров, что комиссия просто упустила данные .

Сегодня модели МГЭИК для антарктического льда значительно улучшились , но когда дело доходит до будущих прогнозов глобального повышения уровня моря, ученые говорят, что возможность полного обрушения массивного ледяного покрова Южного полюса по- прежнему остается единственным крупнейшим источником неопределенности .

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Динамика ледникового покрова сложна, а изменчивость климата непредсказуема. С другой стороны, многие из наших текущих моделей являются простыми и негибкими, отображая потери льда с антарктического ледяного покрова с постоянной скоростью.

Исследователи утверждают, что это игнорирует изменчивость в регионах, годах и сезонах, что приводит к большой неопределенности в глобальных прогнозах повышения уровня моря . 

"Я не говорю, что таяние льда в Антарктиде не является острой проблемой - она ​​все еще очень остра", -  говорит  Ван. 

"Вся Антарктика очень быстро теряет массу. Это всего лишь проблема временного масштаба и проблема скорости, и наши модели, которые предсказывают изменение уровня моря, должны это отражать". 

Сегодня многие климатические прогнозы не принимают во внимание изменчивую погоду в Антарктиде, и это может привести к тому, что ученые недооценивают общее влияние ледникового щита на повышение уровня моря или скорость, с которой это произойдет.

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Эта новая и более динамичная модель, учитывающая темпы изменений в Антарктике с использованием данных со спутников НАСА, основана на гораздо большей детализации, чем стандартные регрессионные модели.

В конце концов, его результаты показывают, что каждый сектор антарктического ледяного покрова показывает "сильно изменчивые" сезонные и межгодовые изменения потери льда. Более того, эти факторы, по-видимому, играют динамическую роль в общей массе ледяного щита, а не линейную, как предполагалось в предыдущих моделях.

В то время как ледяной щит Западной Антарктики демонстрирует многолетнюю тенденцию таяния льда, например, ледяной покров Восточной Антарктики демонстрирует более быстрые колебания.

В краткосрочной перспективе авторы обнаружили, что экстремальные снегопады в Восточной Антарктике могут в некоторой степени дополнить непрерывную потерю льда в ледниковом покрове Западной Антарктики. Однако в долгосрочной перспективе эта временная региональная пыль мало влияет на общую массу антарктического льда.

Необходим дальнейший мониторинг и исследования, особенно в отношении ледникового щита Восточной Антарктики, который исторически игнорировался и который, по словам авторов, представляет собой "главный источник неопределенности в прогнозах".

Климатические модели всегда будут иметь определенный уровень неопределенности, но чем лучше наши прогнозы, тем лучше будет наше понимание реальной угрозы, что даст нам лучший шанс действительно что-то с ней сделать, пока не стало слишком поздно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Антарктиде может появиться лес.

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Теги: Антарктида, лед, таяние ледников
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