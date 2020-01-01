Во льдах Антарктики нашли марсианский минерал

Ученые, просверлившие антарктический лед глубиной более мили, обнаружили минерал, который редко встречается на Земле, но в изобилии встречается на Марсе.

По данным NASA, желто-коричневый минерал, называемый ярозитом, требует для образования как воды, так и кислых условий - условий, которые сейчас трудно найти на Красной планете. Тем не менее, после того, как марсоход Opportunity впервые обнаружил ярозит на Марсе в 2004 году, этот минерал обнаружился в нескольких марсианских местах, заставив ученых задуматься, как этот минерал стал настолько распространенным, сообщает Science.

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Некоторые предположили, что, когда лед покрыл планету миллиарды лет назад, пыль, содержащая необходимые минералы - железо, сульфат и калий, - могла быть внутри.

Марс - очень пыльное", - сказал автор исследования Джованни Бакколо, геолог из Университета Милана-Бикокка. "Но в то время как лед мог обеспечить влажную среду, необходимую для превращения кислой пыли в ярозит, ученые никогда не видели, чтобы пыль и лед химически реагировали с образованием минерала".

Но открытие частиц ярозита, заключенных во льдах Антарктиды, может подтвердить теорию, сообщили исследователи в статье, опубликованной 19 января в журнале Nature Communications .

На Земле ярозит - редкий минерал, который появляется в горных отходах, подверженных воздействию воздуха и дождя, сообщает Science. По данным НАСА, он также может образовываться возле жерл вулканов. Бакколо и его коллеги не ожидали найти этот минерал в Антарктиде, но когда команда извлекла из земли ледяной керн длиной примерно в 1620 метров, они обнаружили следы частиц ярозита, размером меньше песчинок, погребенных в самых глубоких слоях льда.

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Изучив частицы с помощью электронного микроскопа, команда пришла к выводу, что ярозит образовался в карманах во льду. Эта находка намекает на то, что минерал образовался таким же образом на Марсе, хотя на Красной планете ярозит появляется в "отложениях толщиной в несколько метров", а не в виде нескольких редких зерен, - считает Меган Элвуд Мэдден, геохимик из Университета Оклахомы. не участвовал в исследовании, сказал Science.

Эти сверхтолстые плиты ярозита могли образоваться на Марсе, потому что Красная планета намного более пыльная, чем Антарктида, и дает больше сырья для образования ярозита, отметил Бакколо. "Это всего лишь первый шаг на пути к установлению связи глубоких антарктических льдов с марсианской средой", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Антарктиду хотят продырявить кипятком.