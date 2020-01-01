В Египте нашли мумию с золотым языком

Возможно, это должно было помочь умершему говорить в загробном мире.

Археологи нашли 2000-летнюю мумию с золотым языком на древнем египетском месте под названием Тапосирис Магна.

Бальзамировщики, возможно, поместили золотой язык в мумию, чтобы умерший мог говорить в загробной жизни, говорится в заявлении министерства древностей Египта, опубликованном 29 января.

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Например, если златоязычная мумия столкнется с Осирисом, богом подземного мира, в загробной жизни, им нужно будет иметь возможность говорить с богом, говорится в заявлении. Неясно, была ли у мумии дефект речи при их жизни. Также непонятно, почему язык был сделан именно из золота .

Археологи во главе с Кэтлин Мартинес из Доминиканской Республики обнаружили мумию в одном из 16 захоронений в Тапосирис-Магне, где есть храмы, посвященные Осирису и Исиде, богине, которая была женой и сестрой Осириса. Ранее археологи обнаружили клад монет, украшенных лицом Клеопатры VII, что позволяет предположить, что храмы использовались во время правления царицы.

Женщина-мумия, посмертная маска которой закрывала большую часть ее тела Egyptian Antiquities Ministry

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Остальные 15 захоронений также датируются примерно 2000 лет назад и содержат замечательные сокровища. В одном из них женщина-мумия носит посмертную маску, которая покрывает большую часть ее тела и изображает ее в головном уборе.

Две мумии были найдены вместе с остатками свитков, которые ученые в настоящее время анализируют и расшифровывают. В заявлении говорится, что на оштукатуренных слоях или картонной коробке, в которых заключена одна из этих мумий, есть золотые украшения Осириса.

Изображение умершего мужчины с детальной прической. Egyptian Antiquities Ministry

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Исследователи также нашли несколько статуй, изображающих людей, похороненных на этом месте; статуи настолько хорошо сохранились, что вы все еще можете разглядеть прически и головные уборы человека, говорится в заявлении. Статуи придают людям формальный вид, без улыбок на лицах.

Хотя археологи не уверены точно, когда люди умерли, они могут сказать, что люди жили в то время, когда Египтом правили либо Птолемеи (304 г. до н.э. - 30 г. до н.э.), которые были потомками одного из генералов Александра Великого, или Римской империей, которая захватила страну после смерти Клеопатры VII в 30 г. до н. э.

Группа археологов из Египта и Университета Санто-Доминго в Доминиканской Республике проводит эти раскопки в Тапосирис-Магна. Его возглавляет Кэтлин Мартинес, археолог из Доминиканской Республики. Раскопки на месте и анализ останков продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что археологи нашли древнее царство легендарного царя Мидаса.