Четырехлетняя девочка нашла идеально сохранившийся след динозавра

Следу динозавра 220 млн лет.

Четырехлетняя девочка ошеломила палеонтологов, обнаружив идеально сохранившийся след динозавра, возраст которого составляет 220 миллионов лет.

Лили Уайлдер сделала открытие 23 января, гуляя по пляжу в Южном Уэльсе со своим отцом и собакой. Семья шла в супермаркет, когда Уайлдер увидел отпечаток ступни на камне.

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"Это было на невысоком камне, на высоте плеч для Лили, и она просто заметила это и сказала: Посмотри, папа", - сказала NBC News ее мать Салли Уайлдер. "Она действительно была взволнована, но не совсем понимала, насколько удивительна эта находка".

Сначала семья подумала, что гравюра, длина которой составляет чуть более 10 см, была выцарапана на камне художником.

Но мать Салли знала, что похожие следы были обнаружены на этом участке побережья раньше, поэтому она опубликовала об их открытии в социальных сетях.

"Я нашла страницу идентификации окаменелостей в Facebook и разместила ее там, и люди немного сошли с ума", - сказала она Wales Online.

Вскоре после этого Национальный музей Уэльса связался с семьей Уайлдеров, и официальные лица с тех пор забрали камень и поместили его в музей.

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Эксперты полагают, что след, скорее всего, оставил динозавр ростом около 75 сантиметров и длиной 2,5 метра, который ходил на двух задних лапах.

Невозможно точно определить, какой именно тип динозавра оставил его, хотя эксперты обычно относят отпечаток к Grallator.

Согласно Wales Online, валлийские ученые называют открытие девочки "лучшим отпечатком отпечатка динозавра возрастом 215 миллионов лет, найденного в Великобритании за десятилетие".

Семья говорит, что интерес их дочери к динозаврам разгорелся после открытия, и что она играла с коллекцией игрушек и моделей динозавров.

Национальный музей в Кардиффе, который в настоящее время закрыт из -за пандемии COVID-19 , сообщил, что Лили и ее одноклассники будут приглашены на выставку, как только она откроется.

Напомним, ранее сообщалось, что в Египте нашли ранее неизвестный вид динозавров.