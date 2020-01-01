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Интересный факт дня: Земля вот-вот потеряет свою вторую луну навсегда

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Вторая луна Земли приблизится к планете на следующей неделе, прежде чем улететь в космос навсегда.
Интересный факт дня: Земля вот-вот потеряет свою вторую луну навсегда

"Какая вторая луна", - спросите вы? Астрономы называют ее 2020 SO - это небольшой объект, который попал на орбиту Земли примерно на полпути между нашей планетой и Луной в сентябре 2020 года. Такие временные спутники, как эти, известны как мини-луны, хотя в данном случае называть его луной немного обманчиво; В декабре 2020 года исследователи NASA узнали, что это вовсе не космический камень, а скорее остатки ракетного ускорителя 1960-х годов, участвовавшего в миссиях American Surveyor на Луну.

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Эта мини-луна наиболее близко подошла к Земле 1 декабря (за день до того, как NASA идентифицировало ее как давно потерянную ракету-носитель), но, по данным EarthSky.org, она возвращается на еще один круг. 2020 SO совершит окончательное сближение с Землей во вторник (2 февраля) на расстоянии примерно 220 000 километров от Земли, или 58% пути между Землей и Луной.

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По данным EarthSky, после этого ракета-носитель улетит, полностью покинув орбиту Земли к марту 2021 года. После этого бывшая мини-луна будет просто еще одним объектом, вращающимся вокруг Солнца. В рамках проекта виртуального телескопа в Риме в ночь на 1 февраля состоится онлайн-прощание с объектом.

NASA узнало, что объект несколько раз сближался с Землей на протяжении десятилетий, даже приблизившись к нему в 1966 году - году, когда агентство запустило свой лунный зонд Surveyor 2 на задней части ракеты-носителя Centaur. Это дало ученым первый большой ключ к разгадке того, что SO 2020 г. был создан руками человека; они подтвердили это после сравнения химического состава объекта с другим ракетным ускорителем, который находится на орбите с 1971 года.

Напомним, ранее сообщалось, что у Земли появилась временная минилуна.

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Теги: луна, Земля
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