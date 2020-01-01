Обнаружена иммунная система, обеспечивающая защиту от вторжений вирусов

Защитный белок развил новые средства для борьбы с вирусами.

Подобно тому, как патогены разрабатывают новые уловки, чтобы ускользнуть от защит нашего тела и вызвать инфекцию, наша иммунная система может также разрабатывать новые уловки, которые сдерживают этих неприятных захватчиков. Новое исследование показало интересный пример этого, демонстрирующий, как иммунная система млекопитающих развертывает своего рода защитную проволоку для отражения вирусных атак.

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Исследование было проведено биологами из Калифорнийского университета в Сан-Диего, которые противопоставили клетки иммунной системы млекопитающих вирусам семейства Picornaviridae . К ним относятся обычные противники, такие как риновирус, полиовирус и вирус Коксаки (патоген, вызывающий болезнь рук, ягодиц и рта), и работают, активируя белок, называемый NLRP1, который вызывает сильное воспаление в организме хозяина.

В рамках этого процесса вирусы генерируют ферменты, которые действуют как молекулярные ножницы, отрезая части белка, которые они затем используют для удержания, репликации и распространения по всему хозяину. Но с помощью своего анализа команда обнаружила, что белок NLRP1 недавно развил некоторые полезные новые возможности.

Белок способен эффективно расставлять ловушки для патогенов, имитируя компонент, который они обычно отрезают при вторжении в хозяина. Перерезание этого «натяжного провода» запускает иммунный ответ на патогены, что помогает вернуть битву в пользу хозяина.

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“В нашей статье мы показываем, что NLRP1 действует на расщепление вирусной протеазой и запускает своего рода тревогу или тревогу в организме“, - сказал Брайан Цу, ведущий автор исследования. “Это как ахиллесова пята вируса. Это позволяет организму-хозяину развиваться, чтобы использовать преимущества этого эволюционно ограниченного расщепления“.

С точки зрения того, что это может означать для клинического применения, ученые представляют, что однажды этот механизм будет использован для защиты от вирусных инфекций в легких, головном мозге или других частях тела. До таких достижений еще далеко, но в то же время это открытие предлагает новые захватывающие взгляды на то, как может развиваться иммунная система.

“Мы часто думаем о вирусах, использующих тот факт, что хосты развиваются медленно, но мы видим, что хосты перевернули столы и использовали тот факт, что вирусы действительно застряли здесь, в своих интересах, и поэтому они используют это ограничение, чтобы активировать иммунный ответ“, - говорит автор исследования Мэтт Догерти.

Напомним, ранее сообщалось, что у людей обнаружили вторую иммунную систему.