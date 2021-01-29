Ученые раскрыли тайну кубических фекалий вомбата

Весь секрет в кишечнике.

Вомбаты - единственные животные в мире, которые производят кубические фекалии. Еще несколько лет назад предполагалось, что кал приобретает квадратную форму на выходе из животного, но некоторые надежные исследования, опубликованные в 2018 году, наконец, разрешили загадку . Было обнаружено, что вомбаты обладают уникальной кишечной структурой, которая может формировать свои фекалии в кубики, прежде чем покинуть тело. Возникающая в результате дефекация в буквальном смысле сродни выдавливанию квадратика через круглое отверстие.

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Теперь, в недавно опубликованном исследовании в журнале Soft Matter, исследователи впервые воспроизвели процесс кубического образования, который происходит в кишечнике вомбата. Результаты исследования обширны и влияют на все, от производственных процессов до диагностики здоровья пищеварительной системы.

"Голые вомбаты известны тем, что производят характерные кубические фекалии", - объясняет Скотт Карвер, автор-корреспондент нового исследования. "Эта способность образовывать относительно однородные, чисто срезанные фекалии уникальна для животного мира. Они размещают эти фекалии на видных местах в своем доме, например, вокруг камня или бревна, чтобы общаться друг с другом".

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До 2018 исследования, которые получили Шнобелевскую премию, рассекали секции кишечника вомбата, чтобы установить, как животные производят кубические фекалии. Новое исследование представляет собой первое экспериментальное воспроизведение этого процесса.

Новое исследование с помощью нескольких экспериментальных и математических моделей демонстрирует, как мягкий кишечник может производить квадратные фекалии. Моделирование предполагает, что чередование жестких и мягких областей кишечника приводит к образованию плоских граней и острых углов в кале. Было обнаружено, что этот процесс происходит в последних 17% кишечника вомбата.

"Повышенный коэффициент жесткости и более высокое число Рейнольдса приводят к более квадратным формам", - пишут исследователи в своем исследовании. "Углы возникают из-за более быстрого сжатия в жестких областях и относительно более медленного движения в центре мягких областей".

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Понимание того, как именно работает этот процесс, может привести к множеству полезных результатов, включая новые способы формирования мягкой материи в производственных условиях. Квадратные сосиски?

Еще один интересный результат этого исследования - лучшее понимание взаимосвязи между окончательной формой кала и жесткими участками толстой кишки. Патрисия Янг, другой автор нового исследования, предполагает, что эти результаты указывают на новые клинические тесты на здоровье пищеварительной системы.

"Мы знаем, например, что одним из ранних симптомов рака толстой кишки является то, что часть толстой кишки может стать жесткой", - говорит Ян. "Тогда возможно, что это образует край или необычную форму в фекалиях и может быть ранним индикатор о здоровье толстой кишки".

Ранее сообщалось, что австралийские вомбаты отравились растением-мигрантом.