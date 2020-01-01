Тайну смертей на перевале Дятлова объяснили новой научной теорией

Всему виной - необычный тип лавины.

В 1959 году группа советских туристов погибла при загадочных обстоятельствах - и их история, известная теперь как инцидент с перевалом Дятлова, с тех пор интриговала мир. Теорий о том, что произошло, было немало, но ни одна из них не смогла полностью объяснить все странные детали. Новое исследование, подкрепленное моделированием, предполагает, что причиной этого является снежная лавина.

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27 января 1959 года группа из 10 туристов вышла из села Вижай в двухнедельную экспедицию на гору Отортен. В разгар зимы маршрут, по которому они шли, был отнесен к категории III, которая является наиболее сложной и опасной.

В живых остался только один из туристов - Юрий Юдин, который вернулся на второй день из-за проблем со здоровьем. Когда через несколько недель остальные не смогли вернуться, была отправлена ​​поисковая группа для расследования - и они наткнулись на ужасную сцену.

Их палатка была найдена на склоне горы Холатчахи. Она была разрезана изнутри. Никого из туристов не было в палатке, кроме их вещей, в том числе обуви. Снаружи на снегу были обнаружены девять наборов следов - босых или просто одетых в носки - и ведущие к участку деревьев на расстоянии около 1,5 км. И там были обнаружены первые тела.

Палатка в том виде, в котором она была обнаружена спасательной командой, через месяц после исчезновения туристов Мемориальный фонд Дятлова

Юрий Дорошенко и Георгий Кривонищенко были найдены мертвыми, одетыми только в нижнее белье, возле остатков небольшого кострища. Между линией деревьев и палаткой были обнаружены еще три тела, и предполагалось, что они пытались вернуться в лагерь.

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Медицинское обследование первых пяти туристов показало, что все они умерли от переохлаждения. Трагично, но, пожалуй, не удивительно. Однако только через два месяца, когда были найдены оставшиеся четыре тела, тайна стала еще глубже.

В овраге всего на 75 метров дальше в лес были обнаружены последние четыре туриста. Трое из них погибли в результате серьезных травм: у одного было серьезное повреждение черепа, а у двух других были серьезные травмы груди. Судебно-медицинские эксперты заявили, что сила, необходимая для нанесения такого ущерба, была аналогична той, которую испытывали при ударе автомобилем, но при этом не было никаких внешних ран. Официальный вывод заключался в том, что они умерли в результате "непреодолимой силы природы".

Так что же случилось той ночью? Почему группа так поспешно покинула палатку и не вернулась за своим снаряжением? Как произошли травмы и почему только у некоторых туристов? В этой истории есть интригующая тайна, и за 60 лет, прошедших с тех пор, как она собрала немало теорий, некоторые из них довольно дикие. Виноваты все: от стихийных бедствий до убийства или драки, до секретных военных экспериментов и (конечно) пришельцев и йети.

Инцидент на перевале Дятлова был предметом книг, фильмов, документальных фильмов и подкастов на протяжении десятилетий, и теперь команда исследователей из EPFL и ETH Zurich выдвинула новую теорию, которая, кажется, объясняет травмы.

Схема, показывающая структуру снега перед лавиной. Ветровая плита с маркировкой на участке накапливалась бы за ночь, пока дополнительный вес не сломал слабый слой и не отломил снежную плиту Puzrin

С самого начала расследования лавина предлагалась как одно из наиболее вероятных объяснений. Но это не совсем подходило - не было никаких признаков обломков или нарушения снега, которое могла бы создать лавина, а холм, на котором группа разбила лагерь, был недостаточно крутым, чтобы такое могло произойти. Спусковым механизмом для лавины могла бы стать группа, сделавшая разрез в склоне, чтобы поставить палатку, но до схода лавины произошла необъяснимая девятичасовая задержка. И, наконец, непонятно, как лавина могла вызвать такие травмы.

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Но, по мнению исследователей нового исследования, это была не обычная лавина. Это была так называемая каменная лавина, когда большая твердая глыба снега отламывается от отложений. По словам команды, этим можно объяснить все перечисленные выше странности.

"Мы используем данные о трении в снегу и местной топографии, чтобы доказать, что небольшая лавина на плитах могла произойти на пологом склоне, оставляя мало следов", - говорит Йохан Гауме, ведущий автор исследования. "С помощью компьютерного моделирования мы показываем, что удар снежной плиты может привести к травмам, аналогичным наблюдаемым. И, конечно же, есть временная задержка между выходом команды на склон и запуском события. Это основная тема нашей статьи. Предыдущие следователи не смогли объяснить, как в отсутствие снегопадов в тот вечер могла возникнуть лавина посреди ночи. Чтобы объяснить это, нам пришлось придумать новую теорию".

Команда провела моделирование удара снежной плиты о тело человека. Puzrin

Ключом, по мнению исследователей, был стоковый ветер. Известно, что этот вид воздушного потока с некоторой силой устремляется вниз по склону, постепенно оседая вверх по склону. Исследователи смоделировали динамику снежной лавины, в том числе то, сколько времени может потребоваться, чтобы отломиться после прорезания склона, чему способствовали стоковые ветры. Они обнаружили, что условия для схода лавины могут быть выполнены через 7,5–13,5 часов после разреза.

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"Если бы они не сделали выемку на склоне, ничего бы не произошло", - говорит Александр Пузрин, соавтор исследования. "Это был первый спусковой крючок, но одного этого было бы недостаточно. Катабатический ветер, вероятно, развевал снег и позволял медленно нарастать дополнительной нагрузке. В какой-то момент могла образоваться и распространиться трещина, в результате чего снежная плита отломилась".

Затем команда смоделировала потенциальные повреждения, которые снежная плита может нанести телу человека при ударе. Они обнаружили, что смоделированная снежная плита достигла скорости около 2 м / с к моменту удара, и при этой скорости снежная глыба объемом 0,5 м3 и плотностью 400 кг / м3 человека могли нанести травмы, соответствующие зарегистрированным. Кажется, что пострадавшие застряли между падающей плитой и утрамбованным снегом под палаткой.

Каким бы интригующим ни было исследование, команда, конечно же, не утверждает, что полностью раскрыла тайну. В конце концов, остаются вопросы: если жертвы были убиты или ранены в палатке, почему их тела были найдены почти за километр? Возможно, другие члены группы сбежали до того, как обрушилась лавина, и перевезли своих раненых друзей в безопасное место. Или, как предполагают исследователи, возможно, их придавило не в палатке, а при очередном падении снежной плиты в ущелье, где были обнаружены тела.

"Правда, конечно, в том, что никто не знает, что случилось той ночью", - говорит Пузрин. "Но мы действительно предоставляем убедительные количественные доказательства того, что теория лавины правдоподобна".

Напомним, ранее сообщалось, что конспиролог построил ракету, чтобы доказать теорию плоской Земли.