Популяции акул и скатов за полвека сократились на 71%

Люди истребляют акул.

Ученые, изучающие популяции акул и скатов по всему миру, опубликовали тревожное исследование, показывающее быстрое сокращение численности этих видов за последние полвека. Это создает проблемы не только для этих животных в частности, но и вызывает волновой эффект, который это может оказать на экосистему океана в целом, причем авторы возлагают вину в основном на неустойчивые методы рыболовства.

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За последние несколько лет мы стали свидетелями многочисленных отчетов, в которых подробно описывается резкое сокращение популяций диких животных по всему миру, которые с 1970 года сократились почти на 70 процентов. Эти отчеты Всемирного фонда дикой природы основаны на данных о биоразнообразии из так называемого Индекс живой планеты, который собирает данные об изменениях популяции различных видов по всему миру.

Новое исследование, проведенное международной группой ученых, также основывается на Индексе живой планеты, а также на так называемом Индексе Красного списка, который отслеживает изменения в риске исчезновения и обнаруживает, что акулы и скаты идут по аналогичному пути.

Все виды акул и скатов, за исключением гладкоголового молота, уменьшились в численности за последние 50 лет, а 24 из 31 вида теперь классифицируются как уязвимые, находящиеся под угрозой исчезновения или находящиеся под критической угрозой. Это означает, что они сталкиваются с "высоким", "очень высоким" или "чрезвычайно высоким" риском исчезновения, в то время как виды, обитающие в тропических районах, сокращаются еще быстрее, сократившись в общей сложности почти на 85 процентов.

Среднее снижение на 71 процент объясняется в основном растущим «относительным давлением рыболовства», которое относится к тому, сколько рыбных запасов вылавливается по отношению к количеству оставшейся рыбы. Авторы говорят, что с 1970 года это число увеличилось в 18 раз и что для решения этой проблемы срочно требуются дополнительные ограничения на вылов.

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“Изученные нами виды являются одними из главных хищников океана“, - говорит автор исследования доктор Ричард Шерли из Университета Эксетера. “Они бродят далеко от суши и поэтому могут казаться невосприимчивыми к прямому воздействию человека на нашу планету. Это не так. Наш глобальный анализ указывает на некоторые ошеломляющие спады. Он подчеркивает вполне реальные риски, с которыми сталкиваются эти виды, если мы не будем действовать сейчас - и действовать решительно - ограничить давление, оказываемое рыболовством на их население“.

Ученые указывают на некоторые положительные результаты исследования как на повод для оптимизма, например, восстановление некоторых видов акул, по-видимому, в результате ужесточения правил рыболовства.

“Эти шаги абсолютно необходимы для обеспечения долгосрочной устойчивости, включая потенциально увеличение вылова после восстановления популяций и более светлое будущее для некоторых из самых знаковых и функционально важных животных в наших океанах“, - пишут они.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейшие рыбы на планете оказались еще больше, чем считалось.