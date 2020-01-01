Интересный факт дня: Луна влияет на сон и женские циклы

Изменяет ли полная луна то, как мы спим? Это синхронизируется с менструальным циклом?

То, что может звучать как мифы, на самом деле может содержать некоторую долю правды. Люди ложатся спать позже и спят меньше часов во время полнолуния, а менструальные циклы, кажется, временно синхронизируются с лунными циклами, как выяснили ученые в двух новых исследованиях.

На протяжении всей истории люди связывали нашу повседневную жизнь с меняющимся небом, особенно с изменяющимся обличьем Луны. Мнения о фазах Луны варьируются от полнолуния, провоцирующего оборотней, до лунного цикла, влияющего на то, как мы себя чувствуем, и на наше повседневное настроение.

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Но, как ни странно, пара этих сказок, кажется, имеет корни в реальной науке.

В исследовании, опубликованном 27 января в журнале Science Advances, группа ученых из Вашингтонского университета, Национального университета Кильмес в Аргентине и Йельского университета показывает, как циклы сна меняются вместе с лунным циклом.

Они обнаружили, что в дни, предшествующие полнолунию, люди, как правило, ложатся спать позже и спят меньше часов. Для этой работы группа изучила студентов колледжей в городе Сиэтл, штат Вашингтон, а также студентов, живущих в общинах коренных народов на севере Аргентины, двух разных средах, где индивидуальный доступ к электричеству различен из-за того, как искусственный свет может влиять на участников.

Используя наручные устройства для мониторинга сна, они изучили 98 человек, проживающих в трех общинах коренных народов Тоба-Кум в Формозе, Аргентина, и дополнительно использовали данные о сне 464 студентов колледжей в районе Сиэтла (данные студентов колледжа были первоначально собраны для отдельного исследования).

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Команда обнаружила, что, хотя связь между циклами сна и лунными циклами немного более очевидна в сообществах без доступа к электричеству, эта связь, похоже, все еще присутствует в районах с электричеством.

"Мы видим явную лунную модуляцию сна с уменьшением сна и более поздним засыпанием в дни, предшествующие полнолунию", - говорится в заявлении ведущего автора Хорасио де ла Иглесиа, профессора биологии Вашингтонского университета. "И хотя эффект более заметен в сообществах без доступа к электричеству, эффект присутствует в сообществах, где есть электричество, включая студентов Вашингтонского университета".

В этих группах они показали, что в ночи, предшествующие полнолунию, люди спят меньше всего и ложатся спать позже. В эти ночи также было больше света в ночном небе после сумерек, поскольку растущая луна становилась ярче.

"Мы предполагаем, что наблюдаемые нами закономерности являются врожденной адаптацией, которая позволила нашим предкам воспользоваться преимуществами этого естественного источника вечернего света, который возник в определенное время в течение лунного цикла", - говорит автор исследования Леандро Казираги, научный сотрудник Вашингтонского университета. биологический факультет.

Ученые выяснили, что циклы сна - не единственная функция человека, на которую влияет луна. Это не новое понятие. На самом деле, в течение долгого времени люди предполагали, что существует связь между лунным и менструальным циклами, некоторые мифы даже предполагают, что плодородие и лунные циклы имеют некую связь.

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В отдельном исследовании, также опубликованном в журнале Science Advances, исследователи показали, что, хотя все мифы, окружающие эту связь, могут не иметь силы, между менструальными и лунными циклами может быть какая-то связь.

Путем анализа записей менструального цикла, которые 22 женщины вели до 32 лет. Они изучили долгосрочные данные о начале менструального цикла с данными, в среднем продолжительностью 15 лет, включая информацию от женщин младше и старше 35 лет. Они сравнили эти данные с колебаниями лунных циклов, чтобы увидеть, как они совпадают.

Они обнаружили, что из участвовавших женщин те, у которых менструальный цикл длился более 27 дней, были "периодически синхронизированы с циклами, которые влияют на интенсивность лунного света". Команда определила, что эта синхронизация медленно терялась с течением времени по мере того, как участники становились старше, и обнаружила, что связь уменьшалась с увеличением воздействия искусственного света.

В частности, они пришли к выводу, что "менструальные циклы также совпадают с тропическим месяцем (27,32 дня, за которые Луна дважды проходит через одну и ту же точку равноденствия) в 13,1% случаев у женщин 35 лет и младше и в 17,7% случаев у женщин. женщины старше 35 лет, что свидетельствует о том, что на менструацию также влияют изменения гравиметрических сил Луны", - говорится в заявлении.

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