Люди пили молоко задолго до того, как могли его переваривать

Древние люди потребляли молоко в виде кефира.

Наша история с молоком представляет собой загадку "курица или яйцо": люди не могли переваривать напиток до тех пор, пока у них не возникли мутации, которые помогли им в этом, но они уже должны были потреблять молоко, чтобы изменить свою ДНК. "Всегда был вопрос, что было первым", - говорит генетик из Пенсильванского университета Сара Тишкофф.

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Теперь ученые обнаружили самые старые доказательства употребления молочных продуктов: люди в современной Кении и Судане употребляли молочные продукты по крайней мере 6000 лет назад. Это было до того, как у людей появился "ген молока", что предполагает, что мы пили эту жидкость до того, как у нас были генетические инструменты для ее правильного переваривания.

Все люди могут переваривать молоко в младенчестве. Но способность делать это у взрослого человека появилась сравнительно недавно, вероятно, за последние 6000 лет. Горстка мутаций позволяет взрослым вырабатывать фермент лактазу, который может расщеплять молочный сахар лактозу. Гены, обеспечивающие так называемую устойчивость лактазы, широко распространены в современной Африке, где известны четыре мутации персистенции лактазы. (Европейское население полагается только на одну.)

Когда эти мутации лактазы эволюционировали, они быстро распространялись - свидетельство того, что у людей, которые их носили, было большое преимущество. "Это один из самых сильных сигналов естественного отбора, когда-либо наблюдавшихся", - говорит Тишкофф, который не участвовал в исследовании.

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Чтобы заглянуть в прошлое, в котором мы употребляли молоко, исследователи обратились к Африке, где люди пасли домашних коров, овец и коз не менее 8000 лет. Ученые исследовали восемь скелетов, раскопанных в Судане и Кении, возрастом от 2000 до 6000 лет. Они соскребали твердый зубной камень со своих зубов и искали известные специфические для молока белки, находящиеся внутри.

Результаты показали, что эти люди употребляли какой-то молочный продукт не менее 6000 лет назад, сообщает команда в Nature Communications. Это делает это одним из первых известных прямых доказательств потребления молочных продуктов в Африке и, возможно, во всем мире.

Исследование также показывает, что молочное животноводство в Африке возникло так же давно, как и в Европе, возможно, дольше. Это опровергает миф, распространяемый сторонниками превосходства белой расы , о том, что сохранение лактазы и употребление молока так или иначе связаны с белыми европейцами.

Более того, у древних африканцев, похоже, не развились какие-либо гены переваривания молока, согласно исследованию некоторых из их скелетной ДНК, опубликованному в 2020 году. "Похоже, что сообщество пило молоко до того, как у них появилась стойкость лактазы", ​​- говорит Мадлен Блисдейл, соавтор новой работы и специалист по древним белкам в Институте истории человечества Макса Планка.

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Белки могли поступать из молока, сыра или кисломолочных продуктов, таких как йогурт, которые сегодня распространены в Африке. Ферментация - это стратегия, которую некоторые культуры используют для расщепления молочных сахаров перед их употреблением, что может облегчить людям без адаптации потребление молочных продуктов без сырого молока.

Мутации, возможно, в конечном итоге возникли, потому что они помогли людям получить больше питательных веществ из молока, что дало им преимущество перед своими товарищами, говорит Фиона Маршалл, археолог из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, которая не принимала участия в исследовании. "Среди этих людей любые люди с устойчивостью лактазы будут жить дольше и иметь больше детей".

Давление отбора для сохранения лактазы также могло быть связано с окружающей средой. Доение - это устойчивый способ содержания стада в тяжелых условиях, позволяющий пастухам получать питание от своих животных, не убивая их. Например, во время засухи пастухи, стойкие к лактазе, могли бы лучше использовать крупный рогатый скот и коз в качестве четвероногих фильтров для воды и контейнеров для хранения. "Если у вас есть коровы, у вас есть источник жидкости, белков и кормов", - говорит Тишкофф. "Конечно, пока вы можете сохранить свой скот живым".

Напомним, ранее сообщалось, что китайские ученые заставили коров давать человеческое молоко.