Интересный факт дня: Китайские кошки признаны самыми жестокими убийцами

Кошки уничтожают огромное количество животных.

Во многих странах мира растущие популяции домашних кошек, находящихся на свободном выгуле, представляют собой все более серьезную угрозу для биоразнообразия. Однако ни одно исследование не оценило масштабы смертности диких животных от кошек в Китае, одной из крупнейших и наиболее биоразнообразных стран на земле.

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Ученые провели такое исследование и опубликовали статью, в которой оценили ежегодное нападение кошек на дикую природу в Китае. Отдельно были рассмотрены уровень хищничества в городских и сельских районах, а также у находящихся в свободном выгуле и у кошек без хозяина (например, одичавших и полу-одичавших кошек, включая тех, которые связаны с кормлением и действиями, связанными с кормлением и кастрацией).

Используя статистическое моделирование, которые включали прямые наблюдения за возвращением добычи владельцам и случаями нападения хищников бесхозными кошками, минимальное годовое количество хищников со стороны всех вольных кошек в Китае составляет: 1,61-4,95 миллиарда беспозвоночных, 1,61-3,58 миллиарда рыб, 1,13-3,82 миллиарда амфибий, 1,48-4,31 миллиарда рептилий, 2,69-5,52 миллиарда птиц и 3,61–9,80 миллиарда млекопитающих.

Такое огромное количество жертв кошек может серьезно повлиять на популяции дикой природы Китая и биоразнообразие. Результаты показывают, что существует острая необходимость в расширении исследований воздействия кошек на дикую природу в Китае, а также в управлении и политике, которые сокращают количество выгуливаемых кошек и, таким образом, смягчают их вредное воздействие на дикую природу Китая.

Напомним, ранее мы узнали, что первые люди могли впадать в спячку.