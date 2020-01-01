Создан повышающий либидо противовирусный и противозачаточный гель

Средство три в одном.

Зачем использовать три отдельных продукта, если достаточно одного? Это идея нового экспериментального противозачаточного геля, который сочетает в себе спермицид, противовирусный агент и усилитель либидо в одном флаконе.

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Нетоксичный "трифункциональный гель" разрабатывается группой ученых из Университета штата Северная Каролина под руководством профессора Ке Ченг. Он состоит из полимерной основы карбомера акриловой кислоты, к которой добавлены противозачаточный госсипол, противовирусный препарат тенофовир и нитроглицерин для стимуляции кровотока к гениталиям.

В лабораторных испытаниях in vitro было обнаружено, что образец геля, содержащий 10 микрограммов госсипола на миллилитр, убивает 100 процентов спермы свиней в течение 30 секунд. Даже когда использовались более низкие концентрации госсипола, гель по-прежнему уничтожал все сперматозоиды в течение 180-секундного периода.

Дальнейшие эксперименты показали, что гель ингибирует лентивирус (из которых ВИЧ является одним из типов), не повреждая эпителиальные клетки влагалища.

Его противозачаточный эффект был проверен путем разделения 18 самок крыс на три группы. Гель наносили на влагалище одной группы, в то время как другой группе давали имеющийся в продаже гель, содержащий спермицид ноноксинол9 - третья группа служила контролем, не получая противозачаточных средств. После скрещивания с крысами-самцами в группе трифункционального геля не было беременностей, в группе безоксинола 9 - одна беременность, а в контрольной группе - шесть.

И, наконец, когда гель наносили на пенисы самцов крыс, было обнаружено, что животные чаще спариваются и быстрее достигают эрекции.

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